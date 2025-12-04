北港新龍團登錄文化資產 世代共舞龍陣展現地方力量

北港鎮長蕭美文特地前往會館貼紅榜向團隊道賀，表達地方對這份傳承力量的高度敬意。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】雲林縣政府近日公告，北港新龍團以龍陣技藝正式登錄為雲林縣文化資產民俗類保存者，象徵地方傳統藝術獲得更完整的保護與肯定。消息公布後，北港鎮長蕭美文特地前往貼紅榜向團隊道賀，表達地方對這份傳承力量的高度敬意。

北港新龍團多年致力於龍陣文化推廣，團員從資深前輩、青年骨幹到學子與幼團孩童，形成完整的傳承鏈。團長葉勝祈表示，這份榮耀屬於所有團員，每次出陣、演出與練習，都靠大家不計辛勞、互相扶持的力量，才讓新龍團的精神得以延續。

他指出，團員不畏風雨、不分時段，只要是龍陣需求，大家總是義無反顧地站上隊形，展現最具北港精神的表現。

北港新龍團長期與北辰國小及雲林縣海線社區大學合作，在行政團隊、教師與家長的支持下，使龍陣技藝得以在校園與社區穩健成長。葉勝祈特別感謝合作單位的陪伴、家長的信任與守護，形容這些力量是團隊得以茁壯的最大支柱。

此次被登錄為文化資產，不僅肯定新龍團的技藝，更表達地方對傳統文化的重視。葉勝祈表示，這份榮耀屬於所有曾為新龍團付出的人，團隊將在未來持續努力，讓北港的龍陣在更多世代中延續，持續在天空下舞出更旺盛的文化生命力。

