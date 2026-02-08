北港朝天宮供神花 60人比手氣

北港朝天宮8日開放信眾擲茭取得去年供奉在廟內的供神花，8名幸運得主都擲出至少2聖筊才出線。（周麗蘭攝）

纏花工藝師林佩瑩每年帶領學生製作8對「春仔花」，作為北港朝天宮的供神花，今年步入第11年。8日她帶著新做的8對供神花到朝天宮更換，廟方也開放信徒擲筊，把去年供奉一年的舊花帶回家，多達60人排隊「杯選」，獲得者都至少擲出2聖筊。

民國113年奧運中華台北隊服上的油菜花及梅花胸針，即是林佩瑩手工製作的纏花作品，象徵堅韌、祝福、台灣加油。

她自104年起帶領雲林縣纏花藝術協會學員製作供神花，送到北港朝天宮敬神，今年的樣式是牡丹花象徵「富貴，吉祥，圓滿」；佛手花象徵「多福多壽，幸福，吉祥」；石榴花象徵「成熟的美麗富貴與繁榮昌盛」。

林佩瑩表示，最頂端的牡丹花首次使用「南京非物質文化遺產剪絨技法」加以變化，失敗率高，今年送給朝天宮等所有宮廟，包括元長鄉、虎尾鎮、新港鄉等，總共做了27對，費時4個月之久。

即將過農曆春節，又是一年一度換花時刻，朝天宮8日開放民眾擲筊贈送過去一年在大殿薰染香火的供神花，共有60人參與「杯選」，競爭相當激烈。

多數人只得1聖筊就止步，最後得2聖筊有1人、得3聖筊有2人、得4聖筊有2人、得5聖筊有3人，剛好8名幸運得主出爐，8人開心地把有靈氣的纏花當作媽祖加持物帶回家。

纏花台語俗稱「春仔花」，傳習纏花技藝20多年的林佩瑩是纏花技藝的重要教育傳承者。她表示，攜手學生製作供神花結緣各大廟宇，初衷是以工藝弘揚信仰、以雙手傳承文化，廣結善緣，祈求平安。