北港朝天宮修護3面清代進香旗 讓信仰脈絡被看見

（中央社記者黃國芳雲林縣31日電）雲林北港朝天宮3面清代進香旗古物，破損劣化嚴重，經修護，今天辦成果發表會及講座；除改善織品劣化情形，並重新澆鑄出葫蘆旗頭及香火牌，讓古物得以妥善保存，也讓信仰脈絡被看見。

雲林縣政府今天發布新聞稿表示，北港朝天宮一般古物「北港朝天宮進香旗」（道光貳拾陸年款、光緒拾陸年款、光緒拾玖年款），因年代久遠，破損劣化嚴重，須妥善修護處理，在獲得文化部文化資產局、縣府補助後，去年委託國立雲林科技大學進行修護工作。

北港朝天宮進香旗古物近日修護工作即將完成，今天於朝天宮文化大樓舉辦成果發表會暨教育推廣講座，邀請進香旗修復師侯宗延分享北港進香與進香旗的關聯，以及修復3面進香旗的過程。

侯宗延透過新聞稿表示，這次修護3件具古物身分的北港進香旗，改善進香旗織品劣化情形，讓古物得以妥善保存，透過織品分析研究，首次發現清代進香旗使用「狗毛」纖維布料；另外，利用具百年歷史麝石模具，重新澆鑄出葫蘆旗頭及香火牌，讓進香旗相關工藝技術也得以記錄保存。

雲林縣副縣長陳璧君表示，透過進香旗等珍貴古物系統性修護與研究，不僅讓文物得以永續保存，更讓信仰脈絡、地方記憶得以被看見被理解。

文化部文資局主任秘書張祐創說，這3面清代進香旗的修護，不僅是技術上修補，更是對台灣民間信仰脈絡的梳理，中央將持續支持基層文資修護，讓珍貴古物世代傳承。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，進香旗承載的不只是香客名字與足跡，更是北港進香文化的精神象徵；感謝雲林縣政府長期協助朝天宮進行文物清點與保存，目前館藏文物已超過上萬件，朝天宮猶如一座活的宗教博物館。

雲林縣文化觀光處長謝明璇表示，這次3件清代進香旗修護計畫，獲文化部文資局與縣府補助經費新台幣121萬元，歷時近1年完成，充分展現專業修復師細膩技術與嚴謹態度；透過科學分析與田野調查，不僅改善文物劣化情形，也為進香旗相關材料與工藝留下珍貴研究紀錄。（編輯：陳仁華）1150131