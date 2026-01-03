北港朝天宮六萬影幅百年文獻 上線

國家圖書館與北港朝天宮合作數位化文獻公開記者會。（記者劉春生攝）

財團法人北港朝天宮蔡董事長昨（三）日攜手國家圖書館館長王涵青，在位於台北市中正區中山南路上的國家圖書館館內，舉行「數位神助攻，傳千年香火：國家圖書館與北港朝天宮數位化合作成果發表會」。

北港朝天宮與國家圖書館攜手創下全臺首例，雙方合作完成六萬影幅的文獻數位化成果，並於一月三日正式公開上線，在全世界都可以瀏覽到這些珍貴的百年文獻。

昨（三）日的合作發表記者會，不僅是臺灣文化資產精神推動深入地方的里程碑，這批文獻更是臺灣史、建築史、宗教研究、佛教史，研究臺灣社會文化的重量級瑰寶，讓過往的口述歷史這次得以有更完整的文字紀錄互相佐證。

此次合作，由北港朝天宮提供豐富的文獻蒐藏、國家圖書館提供專業數位化技術與提供線上查詢的資料庫平台，達成臺灣學術界、圖書館界與臺灣宮廟首次跨界合作壯舉。宗教界與學術界「合作」的第一發起馬炮。

北港朝天宮蔡董事長表示：「讓台灣最在地的信仰文化，走向全世界。」

自二零二四年三月八日北港朝天宮與國家圖書館簽署合作備忘錄以來，經過五個月的時間掃描文獻，在二零二五年二月二十二日由北港在地文史志工協助檔案註記，經過快兩年的時間整理與準備，最後終於在二零二六年一月三日正式上線，讓世界各地有興趣的朋友都可以在國家圖書館的「臺灣記憶Taiwan Memory」平台上線上瀏覽！

這次數位化的成果，有超過五千個檔案、六萬影幅的珍貴文獻，無論是百年前香油錢收據、開會紀錄，還是建築重修的資料，甚至是上百張珍貴日治時期的明信片與照片，都是台灣宗教界不可多得的瑰寶。可以完整看到這一百一十年以來北港朝天宮的歷史發展，在一百一十年前的台灣，就可以看見「全臺福神」的信仰力量。