北港朝天宮南都巡歷遶境路線 20日起進入市區，涵蓋

北港朝天宮天上聖母南都巡歷遶境路線，20日起進入市區，涵蓋北、中西及安平區，預期交通將大受影響。 （取自黃偉哲臉書）

記者林雪娟／台南報導

雲林縣北港朝天宮天上聖母「南都巡歷」遶境，吸引大批信徒隨行，所到之處人山人海，隊伍二十至二十二日起。進入市區範圍，行經北、中西、安平區等地，交通恐受較大影響，交通局呼籲民眾，提早規畫替代路線，避開可能擁擠路段。

遶境路線二十至二十二日在北、中西及安平區，二十三日從安南區往將軍、北門區等，遶境隊伍每日上午七時起，有大批民眾參與或跟隨，屆時將影響道路車流行經，上下班尖峰時段，則請民眾預先改道。遶境隊伍二十日由北區往中西區，建議改道公園路、文賢路、中華北路、和緯路及民生路；二十一日於中西區遶境，建議改道公園南路、金華路、北門路（台20）及永華路等外圍道路；二十二日改道成功路、中華西路（台17線）、北門路、永華路等外圍道路，駕駛行經活動周邊道路，請減速慢行，依現場警、義交人員指揮，交通局也將持續監控道路交通狀況。

大台南公車在遶境期間，配合機動調整路線及站位，二十至二十二日府城市區（中華西路以東、北門與大同路以西、中華北路以南及健康路以北），依實際路況機動通報交管不停靠，二十三日安南、七股、將軍取消停靠部分公車站位，欲搭乘民眾事前可至「大台南公車」網站或APP查詢詳細管制公告。