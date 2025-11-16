北港朝天宮媽祖南巡入境鹽水 黃偉哲接駕祈求國泰民安

北港朝天宮媽祖入境鹽水，台南市長黃偉哲（圖中）掌轎巡行汫水村落。（記者翁聖權攝）

記者翁聖權／鹽水報導

雲林北港朝天宮今年重啟「南都巡歷」傳統，循古禮至台南府城展開遶境，十六日第一站入境鹽水區，台南市長黃偉哲親臨現場接駕。「黑面三媽」此次南巡，距離上一次同樣形式的巡歷，已相隔超過百年。

黃偉哲表示，暌違一０九年的雲林北港朝天宮媽祖「南都巡歷」，今年再次來到台南，這不僅是一次宗教盛事，更是兩地信眾共同記憶與文化傳承的重要象徵。透過媽祖護佑，祈求風調雨順與國泰民安。

文化局指出，「南都巡歷」源起可追溯至清領時期，是當時台南府城商業活動與信仰文化緊密交織的結果。當年由台南府城的郊商團體與信眾，透過迎請北港媽祖南下，為祈求商貿順利、富庶昌盛。因此這條香路不僅是信仰上的交流，同時也是當年「台南郊」與「北港郊」之間相互合作形成的重要經濟命脈。

儘管這段百年舊俗曾一度中斷，但兩地信徒對找回歷史連結的努力從未停止。直到公元二０一一年，北港朝天宮與台南大天后宮正式協議重啟，並以「南都巡歷」正名，讓百年古俗得以重返人群視野，也重新串聯這條深具歷史意義的文化香路。

北港朝天宮「黑面三媽」隊伍壯盛巡行鹽水區。（記者翁聖權攝）

此次巡歷路線延伸至大台南十七個行政區，象徵以「巡歷山海」方式串起古都文化脈絡，也讓媽祖信仰在現代再次與城市生活緊密相連。

這場接駕儀式包括立委陳亭妃，市議員蔡育輝、王宣貿、沈家鳳、趙昆原，立委林俊憲、賴惠員服務處皆派員參與，共同見證這場民俗文化盛事。