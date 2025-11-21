南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導

北港朝天宮媽祖，20號開始進入台南府城鬧區遶境，原本為了避免延遲，規定全程都不安排讓民眾鑽轎底。不過媽祖看到小朋友，還是忍不住破例！有腦麻兒媽媽，扶著兒子的推車在路旁被發現，破例鑽了轎底，還有國小棒球隊成員，也開心的獲得允許鑽轎。

慈悲！北港朝天宮媽祖台南繞境 破例讓腦麻兒鑽轎底

北港媽入府城，規定不讓鑽轎，但為腦麻兒破例！（圖／朝天宮攝影組）

王媽媽扶著兒子的推車，只見媽祖神轎抬得老高，讓這對母子破例，鑽轎底。工作人員急忙說：「小心小心。」腦麻兒母親王媽媽表示：「從來沒有奢求說，一定要可以鑽轎，然後就是廟方人員他們就是過來，然後就說要讓我的孩子，就是可以鑽轎腳這樣子，然後其實就很感恩啦。」北港朝天宮媽祖，20號進入府城鬧區，為了趕路事先就規定，全程沒有鑽轎活動。就連銀行員工們全體列隊，也只能在鑾轎前快速參拜，但帶著兒子從西港到市區來復健的王媽媽，卻成為現場唯一破例的鑽轎幸運兒。腦麻兒母親王媽媽強調：「都還是一直都很感動的，因為我覺得，我們不是被放棄的那一群。」

國小棒球隊學童，也破例獲允鑽轎底，學童們喜出望外！（圖／民視新聞）

7歲的王小弟出生時因為腦出血，不幸成了極重度的腦麻兒，王媽媽也是北港人，這次意外獲准鑽轎底，當場真是全身發麻，滿眼淚水的為兒子祈求平安。而媽祖神轎來到北區立人國小側門旁，媽祖又破例，只限小朋友鑽轎，讓學童們又驚又喜。工作人員表示：「大家要加油喔，加油加油對小朋友小朋友，都只有小朋友而已，加油加油。」其實校方原本也沒有預期，小朋友可以鑽轎底。只是讓學生來參與，難得的宗教盛事，即使現場也聚集了許多民眾，媽祖還是疼愛小孩，看到轎班人員抬高鑾轎，小朋友們開心得尖叫，也意外成為北港媽入府城，另一個破例獲得，允許鑽轎的特例。

