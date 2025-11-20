北港朝天宮媽祖14年後南巡！18大禁忌必遵守 從起駕宴開始茹素
雲林北港朝天宮的媽祖南巡進香活動，睽違14年後再度啟程，並將於11月15日展開，這次更是「黑面三媽」自109年前首次遶境台南後的再度出巡。這次的遶境活動將從嘉義縣出發，沿著台南山線進入台南市舊府城，並預計駐駕於普濟殿和祀典大天后宮，於11月24日回鑾，經由台南海線返回雲林北港。
這次的活動不僅引發信徒的高度期待，也讓台南的107間宮廟準備接駕，展現出「眾神之都」的宗教熱情。北港朝天宮與台南祀典大天后宮的媽祖，百年後再度舉辦會香活動，象徵著兩地宗教與文化交流的延續，具有深遠的歷史意義。
然而，參加這樣的宗教盛事，信徒們必須了解並遵守一些禁忌，以示對媽祖的尊敬。以下是參加媽祖遶境時需要注意的18大禁忌：
1. 穿著新衣：第一次參加進香者需穿全套新衣，以示對神明的敬意。
2. 女性禁忌：女性在月經期間不得觸摸神明、香爐、神轎等法器。
3. 守喪者限制：守喪未滿一年或家中辦喪事者，不得觸摸神明、香爐、神轎等法器。
4. 潔淨之人：參加者必須是潔淨之人，不能進出「喪家」或「月內房」。
5. 淨身儀式：出發前需以香末焚燒進行淨身，隨身物品和車輛也需淨過。
6. 持旗禁忌：持進香旗或配戴平安符者，不得鑽轎、進浴室及廁所。
7. 號褂限制：身穿「號褂」者不得進洗手間。
8. 旗幟尊敬：持旗時不可倒置，以示尊敬。
9. 茹素要求：從起駕宴開始茹素，直到祝壽大典結束後才可開葷。
10. 孕婦禁忌：懷孕者不能躦轎，以免胎兒受轎底八卦所傷。
11. 躦轎底注意：躦轎底時不能起身或觸碰鑾轎，背包需放在胸前，不能戴帽子。
12. 廟門禁忌：進出廟門時不要踩門檻，以免不敬。
13. 進出廟宇禮儀：進出廟宇要從左門進（龍進）、右門出（虎出），進入時抬左腳，出門時抬右腳。
14. 言語禁忌：遶境期間不得口出穢言，應常說「請、謝謝、對不起」。
15. 衣物注意：貼身衣物不得露出，若需更換可利用便利超商寄回家或在遊覽車內處理。
16. 行為禁忌：不可隨地吐痰、抽煙，以免對媽祖及鄉親不敬。
17. 禁酒禁賭：隨香期間禁酒、禁賭、禁色。
18. 報備回家：結束遶境或提前回家時，需向媽祖參拜報備，祈求平安。
▲ 躦轎底時，不能起身或觸碰鑾轎，背包放在胸前，好讓鑾轎通過，不能戴帽子，要記得脫帽。（圖／楊登嵙 教授）
這些禁忌不僅是對媽祖的尊敬，也是對自身行為的約束，信徒們應該誠心遵守，以確保活動的順利進行。這次的遶境活動不僅是宗教信仰的表達，更是文化傳承的重要時刻，期待信徒們能夠共同維護這份珍貴的傳統。
（本文作者為 社團法人台中市名門命理教育協會 創會理事長 楊登嵙 教授）
