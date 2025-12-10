生活中心／綜合報導

北港朝天宮結合在地信仰與現代設計，推出六款「祈安賜福公仔」，藉由具象祝福與實用象徵，滿足居家、辦公與商業空間的祈福與裝飾需求。從石雕媽祖的穩定與安心，到萬年香火爐的福氣延續，六款公仔讓祈福不再抽象，而成為日常可見、可觸及、可分享的祝福力量。

北港朝天宮推出六款祈安賜福公仔，從根基穩固到福氣長久的現代禮物。（圖／北港朝天宮提供）

北港朝天宮宣布推出六款祈安賜福公仔，涵蓋石雕媽祖、北港媽祖、千里眼將軍、順風耳將軍、神昭海表匾額與萬年香火爐等象徵性祝福。官方表示，三大核心價值分別為穩定、庇佑、洞察、溝通、榮光與延續，旨在讓信眾與旅人於日常生活中感受祝福的力量。

廣告 廣告

北港朝天宮宣布推出六款祈安賜福公仔，涵蓋石雕媽祖、北港媽祖、千里眼將軍、順風耳將軍、神昭海表匾額與萬年香火爐等象徵性祝福。（圖／北港朝天宮提供）

各款文創的設計重點：

■ 石雕媽祖｜穩定、安心、靜守：象徵根基與穩固，適合作為新居入厝、開業慶典或居家與辦公空間的心靈支撐。

■ 北港媽祖｜庇佑、光明、引路：代表溫柔的依靠，旅人與新階段的護符，亦適合作為長輩或師長的禮贈。

■ 千里眼將軍｜洞察、遠見、消災：象徵看得遠、看得清，適用於需前瞻性規劃與風險辨識的情境。

■ 順風耳將軍｜傾聽、溝通、感應：代表神明聽見人心，適合作為提升人際與工作溝通氣氛的象徵性禮物。

■ 神昭海表匾額｜榮光、祝福、名聲：象徵朝天宮的光與祝福，適用於商店、餐飲與服務業的裝飾與象徵性禮物。

■ 萬年香火爐｜不斷、延續、福氣長久：象徵香火與福氣的延續，適合家居與商業空間的長期祝福象徵。

六款公仔於在地信仰元素與現代設計的結合上，兼具收藏價值與日常實用性。（圖／北港朝天宮提供）

六款公仔於在地信仰元素與現代設計的結合上，兼具收藏價值與日常實用性，適合居家、辦公、商業空間的多場景使用，亦適合作為特定日子的禮物。可於北港朝天宮設有展示與解說，民眾可現場了解每款商品的祝福含義與擺放建議，亦可透過官方網站獲取更多資訊與搭配建議。



更多三立新聞網報導

北港媽抵萬華 青山宮170周年盛典啟動

北港媽抵萬華迎駕人潮爆滿 青山王祭170周年點燃艋舺

艋舺青山王祭170周年！北港媽祖駐駕共襄盛舉、傳統與創新一次看

艋舺青山宮建宮170週年 青山王祭規模升級

