北港朝天宮攜手南僑集團 推「馬上開運」義賣助植物人過好年

創世基金會結合北港朝天宮與南僑水晶共同推出【馬上開運】刮刮卡＋元寶皂義賣組合。（圖／記者洪佳伶攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】為支持創世基金會「植物人常年服務」及第36屆「寒士吃飽30—送禮到家」活動，創世基金會結合北港朝天宮與南僑水晶共同推出【馬上開運】刮刮卡＋元寶皂義賣組合。10日北港朝天宮蔡咏鍀董事長陪同南僑集團皇家可口(股)公司高長慶副董事長、華強實業(股)公司營業部吳彥蓉經理及創世基金會李秀娟副秘書長一同登殿參拜，並於現場獻上大型金元寶，祈求媽祖護佑「寒士吃飽30」活動順利推動，幫助弱勢植物人家庭安心過好年。

廣告 廣告

北港朝天宮董事長蔡咏鍀、南僑集團高長慶副董事長及創世基金會李秀娟副秘書長等人共同參拜，為【馬上開運】義賣活動祈福。（圖／記者洪佳伶攝）

10日由北港朝天宮會茂法師為5,000份義賣品灑淨祈福，期盼為善心人士帶來好運，也為弱勢植物人獻上年節關懷。董事長蔡咏鍀與副董事長高長慶亦帶頭認購【馬上開運】，希望拋磚引玉，號召更多民眾共同響應。

由北港朝天宮會茂法師為5,000份義賣組合灑淨，祈願善心人士新年好運到。（圖／記者洪佳伶攝）

今年義賣組合除延續朝天宮與創世的聯名刮刮卡外，更加入南僑水晶推出、具有美國USDA認證的環保可分解元寶皂，以金元寶造型象徵招財納福。每份售價200元，除了能為植物人家庭帶來實質幫助，亦有機會刮中「馬上有錢」或「馬上有財」黃金吊飾，吸引信眾以行善積福迎接新年。

創世基金會結合北港朝天宮與南僑水晶共同推出【馬上開運】刮刮卡＋元寶皂義賣組合。（圖／記者洪佳伶攝）

創世基金會表示，民眾除了支持【馬上開運】200元義賣品，也可選擇認助【送禮到家】1,400元（植愛年禮800元、祝福紅包600元），由基金會在年前親送至植物人家庭；或捐助【一路有您】1,650元，支持植物人一日安養經費。基金會呼籲社會以行動傳遞溫暖，陪伴植物人家庭安心過好年。相關資訊可上創世官網查詢，或洽植愛專線。

創世基金會結合北港朝天宮與南僑水晶共同推出【馬上開運】刮刮卡＋元寶皂義賣組合。（圖／記者洪佳伶攝）

創世基金會頒感謝狀。(左起)創世基金會李秀娟副秘書長、北港朝天宮董事長蔡咏鍀、南僑集團副董事長高長慶。（圖／記者洪佳伶攝）

創世基金會頒感謝狀。(左起)創世基金會李秀娟副秘書長、北港朝天宮董事長蔡咏鍀、南僑集團副董事長高長慶。（圖／記者洪佳伶攝）（圖／記者洪佳伶攝）

創世基金會結合北港朝天宮與南僑水晶共同推出【馬上開運】刮刮卡＋元寶皂義賣組合。董事長蔡咏鍀帶頭認購【馬上開運】，拋磚引玉，號召更多民眾共同響應。（圖／記者洪佳伶攝）