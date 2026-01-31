北港朝天宮清代進香旗修復亮相 見證百年進香文化技藝

▲透過織品分析研究，首次發現清代進香旗使用「狗毛」纖維布料。（記者蘇峯毅攝）

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】雲林縣北港朝天宮三面清代「北港進香旗」歷經近一年修護，日前正式完成修復，並於31日在朝天宮文化大樓舉辦成果發表會，透過展覽與專題講座，向外界展示百年信仰文物修復成果，吸引地方文史與宗教界關注。

▲雲林縣北港朝天宮三面清代「北港進香旗」歷經近一年修護，日前正式完成修復，並於31日在朝天宮文化大樓舉辦成果發表會。（記者蘇峯毅攝）

陳璧君副縣長表示，此次修復標的包含道光二十六年、光緒十六年及光緒十九年款進香旗，均屬年代久遠的重要一般古物。修復工程由國立雲林科技大學執行，在文化部文化資產局與雲林縣政府共同補助下，總經費達121萬元，透過科學分析與田野調查，逐步改善織品劣化狀況，並留下珍貴研究紀錄。

廣告 廣告

文化觀光處長謝明璇表示，修復過程遵循國際文物修復原則，針對破損、斷裂、磨耗及金屬鏽蝕等問題進行專業處理，不僅延續文物生命，也為進香旗相關材料與工藝建立完整資料。雲林縣目前已指定50案古物，其中一般古物48案、重要古物2案，近年已完成15案修復，後續仍將持續推動。

進香旗修復師侯宗延指出，本次透過織品分析，首次確認清代進香旗使用「狗毛」纖維布料，為研究台灣民間信仰織品提供嶄新發現。此外，團隊也委託藝師蔡明堂，運用永豐錫鋪百年麝石模具，重新澆鑄葫蘆旗頭與香火牌，讓相關傳統工藝技術得以同步保存與紀錄。

▲經過田野調查，委託蔡明堂藝司，利用永豐錫鋪有百年歷史的麝石模具，重新澆鑄出葫蘆旗頭和香火牌。（記者蘇峯毅攝）

文化部文化資產局主任秘書張祐創表示，進香旗不只是宗教器物，更是台灣民間信仰發展的重要見證，此次修復展現地方政府、宗教團體與學術單位攜手合作的成果，未來中央也將持續支持地方文資保存工作，確保珍貴文化資產能世代流傳。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀指出，進香旗象徵香客與媽祖之間的信仰連結，透過修復成果發表與教育推廣，希望讓民眾更深入認識北港進香文化的內涵。未來部分修復完成的古物，將規劃於北港糖廠倉庫群進行保存展示，結合教育推廣，讓文化資產從典藏走向全民共享。