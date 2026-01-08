北港朝天宮舉行祖師爺開光大典 龍鳳獅祖師安座泰國北欖坡

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】中華德義堂龍鳳獅總會，恭奉宋太祖趙匡胤為祖師。為弘揚龍鳳獅文化與信仰精神，特別為祖師爺進行分靈，並開光延靈至泰國。祖師爺聖像圓滿完成後，8日恭迎至北港朝天宮舉行中華德義堂龍鳳獅總會祖師爺（大神偶）開光大典，由北港朝天宮住持會茂法師親自主持，全程依循傳統古禮進行，儀式莊嚴隆重、圓滿順利。

中華德義堂龍鳳獅總會祖師爺開光大典8日於北港朝天宮隆重舉行，由會茂法師親自主持，依循古禮完成儀式，龍鳳獅祖師爺分靈將遠赴泰國北欖坡。（圖／記者洪佳伶攝）

回顧2018年10月，泰國北欖坡（那空沙旺）地區由泰國方面正式邀請台灣龍鳳獅教練吳登興前往指導，傳承龍鳳獅技藝。其後，雲林縣政府亦正式登錄吳登興為「龍鳳獅陣」無形文化資產保存者。即使歷經疫情影響，吳登興仍前後三度赴泰指導，持續深化台泰之間的文化與技藝交流。

泰國福建德義堂龍鳳獅團有鑑於龍鳳獅技藝與信仰日益成熟，決議分靈祖師爺至泰國，作為永鎮地方、庇佑團隊與社區的重要信仰核心。祖師爺聖像完成開光後，將以空運方式恭迎至泰國，並安座於當地重要信仰中心——北欖坡本頭公廟。

龍鳳獅教練吳登興表示，北欖坡為華人移民城市，以潮州人居多，素有「龍的城市」之稱，並發展出五署傳統獅種文化，包括客家獅、廣東獅、北京獅、海南獅及龍鳳獅，皆為當地新年慶典的重要演出。龍鳳獅雖為最晚成立的獅種，卻以獨特風格驚艷地方，並多次接受泰國電視媒體採訪，成為台灣傳統藝術跨海傳承的代表。未來期盼透過此次分靈契機，促進更多元的文化與技藝交流，並作為台灣信仰與傳統藝術邁向國際的重要起步。