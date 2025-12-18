北港朝天宮董事蔡佩君首次辦展 巧手打造微縮世界令人驚嘆

跟手機高度相當的微縮建築模型。(記者林宜樟攝)

〔記者林宜樟／嘉義報導〕雲林縣北港朝天宮董事蔡佩君7年多前在日本旅行，偶然接觸到微縮模型藝術而被吸引，從此愛上微縮世界，她巧手製作許多精巧的小零件，考證建築結構，製作的微縮模型建築巧奪天工，維妙維肖，但少為人知；嘉義縣東石鄉長林俊雄偶然見到作品，力邀蔡佩君在東石鄉立圖書館辦「物外之境藝術展」，16件微縮模型建築展出至明年1月18日，許多民眾前來參觀，大讚「好精緻！」

61歲的蔡佩君經營室內設計公司，因在日本看見微縮建築覺得有趣而開始自己買材料製作，後來做出興趣，開始手工製作材料，如運用3D列印切割、手繪上色、翻拍製作微縮物件，巧手做出一棟棟如日本神社、料理亭、屋台、新聞舖、財神廟等微縮建築模型，多以1比64的比例完成。

蔡佩君說，可買到現成材料僅能完成大略的建築，她經思考、考究畫面呈現，如自己削木頭布置樹木造景，微型小人也一個個上色，一座博麗神社耗費9個月時間完成，連內部結構依原始的樣貌搭建；而新聞舖裡販售如指甲般大小的報紙，則是微縮實體報紙，用3D列印印製後再摺成一份份放置。

蔡佩君說，藝術是自己的興趣，先前曾為嘉義區漁會榮譽理事長林水樹辦關聖帝君生日時製作微縮物件，因而受邀促成首次展覽，微縮創作是一種延伸設計美學與生活感動的方式，也是一段尋找心中小宇宙的旅程，未來目標是製作朝天宮微縮建築模型，難度很高，預計可能要花上2到3年才能完成。

林俊雄說，東石鄉立圖書館長期舉辦展覽，讓鄉親接觸藝文，本次展覽展出蔡佩君的作品，以及二竹軒畫室蔡榮熙師生書畫展，有蔡榮熙、蔡春綢、蔡育宸、陳桂美、許春蓮、許仲儀及歐玲吟的書法、國畫作品，歡迎鄉親前來看展。

東石鄉立圖書館的「物外之境藝術展」。(記者林宜樟攝)

東石鄉長林俊雄(右4)邀請蔡佩君(左4)展示作品。(記者林宜樟攝)

微縮的報紙非常精緻。(記者林宜樟攝)

超小型章魚小丸子。(記者林宜樟攝)

日式攤販的微縮建築模型。(記者林宜樟攝)

蔡佩君耗費9個月完成的博麗神社微縮建築模型。(記者林宜樟攝)

