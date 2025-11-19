北港朝天宮黑面三媽南巡20日進入南市區 考驗市府交通管制能力

▲北港媽祖於鹽水汫水港大橋進入臺南市。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】黑面三媽11月15日起，自北港朝天宮啟程來到府城，迎來黑面三媽「南都巡歷」（又稱「落府」），走的是清代方志常提到的「北路」，串聯府城內外通道，後來也稱「官道」。值得一提，北港朝天宮公告的路線中，使用「駐蹕」一詞，意指「帝王暫時停留」，也顯現出黑面三媽神聖崇高的地位。同時，從明(20)日起聖駕將從北區進入市區展開為期三天（至22日）中西區、北區及安平區巡歷，屆時將吸引上萬人潮沿途參拜車更為密集，也考驗市府在交通疏導應變能力。

臺南遵循與北港朝天宮的百年傳統，由新營太子宮中壇元帥做先鋒官，自溪北各大聚落一路南進府城。再沿安平、安南、七股、將軍、北門等臨海地區北返，「南都巡歷」總共會經過臺南17個行政區！香路沿途各大聚落都有深厚歷史，是人民長期生活的縮影，更顯現黑面三媽與臺南人民的關係密切。像是洲仔尾（今永康區）、茅港尾（今下營區）、麻豆、佳里、西港等，都曾經因台江一帶地形變化、曾文溪河道變遷，長期有水災、村落防護等需求，使媽祖庇佑也從海上深入地方。

富有文化厚度的大臺南，讓南巡在進城前，就從沿途地名，透露出許多歷史密碼，例如鐵線橋、鹽行、三崁店等。鐵線橋（今新營區）原本是西拉雅族分布區，後來成為臺南與嘉義的重要通道；鹽行（今永康區）是臺江內海一帶的鹽商聚集處；三崁店（今永康區）源自西拉雅族語漢化發音，有魚市、三間店的意思，同時也是進出府城的重要匯集點。

黑面三媽預計明天從小北門（今民德國中附近）進入府城，是今年臺灣府城建城300年的盛事再有一深具歷史意義的行動。除由正覺寺等各方接駕，陸續前往普濟殿、檨仔林朝興宮、祀典大天后宮等，在府城遶境兩天。府城廟宇林立，各自有「廟境」守護範圍，與城牆共同保護居民。而返程路線不是原路折返，還要再往安平、安南、七股、將軍、北門等沿海地區行進，為今年受風雨影響的沿海村落帶來安定與祝福。

對此，市府表示已完成跨局處協調，針對交通疏導、環保清潔與秩序維護等周延規劃，尤其交通管制及疏導計畫，就主要幹道及重要節點實施階段性彈性交通管制，並加強機動警力部署，相關公車班次也將彈性調整，敬請用路人提早改道並留意交通管制資訊。