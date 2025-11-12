北港朝天宮黑面三媽睽違百年南巡 黃偉哲：接續中斷百年媽祖姐妹情
記者許旗成/台南報導
雲林北港朝天宮今年重啟「南都巡歷」活動，黑面三媽將於11月15日起駕南巡，沿嘉義縣進入台南，展開為期十天的遶境祈福行程。這是黑面三媽自1916年以來、相隔109年後首度南下台南。台南市政府今（13）日於永華市政中心舉辦記者會，市長黃偉哲宣布南市將有107間宮廟參與接駕，展現眾神之都的宗教熱情，也期盼在媽祖慈光庇佑下，台南風調雨順、市民安居樂業。
黃偉哲表示，北港朝天宮媽祖與台南祀典大天后宮媽祖睽違百年後，得以重新舉辦會香活動，象徵兩地宗教與文化交流的延續。他感謝今日前來參與的各宮廟及信徒，特別是北港朝天宮董事長蔡咏鍀與台南祀典大天后宮主委張文輝及其團隊，讓這項百年傳統得以順利展開。
黃偉哲指出，今年黑面三媽南巡行程將行經台南17個行政區，其中11月20日至22日更將在市區舉行大遶境，屆時也將與台南祀典大天后宮會香，重現百年前宗教盛況，具有重要歷史意義；他並特別指出，此次巡歷所使用的媽祖大符，是由台南瑞銀齋畫室的吳柏賢老師創作，讓地方倍感光榮。
黃偉哲進一步提到，此次會香活動不僅象徵信仰延續，也凝聚市民向心力與希望，市府將全力配合，確保活動安全順利，讓信眾安心參與。
北港朝天宮表示，北港朝天宮與台南祀典大天后宮自清朝以來即有會香傳統，但因1915年西來庵事件而中斷，至今已逾百年。今年5月經擲筊請示，獲媽祖同意後重啟這項延續百年的宗教盛事。此次南巡預計吸引大量信眾隨香參與，為台南帶來一場融合信仰與文化的盛大活動。更多活動資訊，可參考「北港朝天宮」臉書粉絲專頁。
民政局指出，為確保巡歷活動圓滿順利，已召開兩場跨機關協調會，並由17區公所針對沿線細節召開分區會議，邀集各參與宮廟共同遵循「宗教優質化」政策理念。市府亦跨局處全力投入，秉持「少香、減炮、優質、環保」原則，期盼民眾在展現虔誠信仰的同時，也共同維護城市環境品質。
今日記者會在正式開始前，由市長黃偉哲率各局處首長、宮廟主委與代表進行祭天典禮，開香祈求聖事圓滿，議長邱莉莉亦親自率領全體議員到場共襄盛舉。
