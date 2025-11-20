北港朝天宮黑面三媽「南都巡歷」 來去臺南哪裡?
【記者 劉秋菊／台南 報導】大臺南迎來黑面三媽的「南都巡歷」（又稱「落府」）。今年，黑面三媽從11月15日起，自北港朝天宮啟程，來到臺南府城，走的是清代方志常提到的「北路」，串聯府城內外通道，後來也稱「官道」。值得一提的是，北港朝天宮公告的路線中，使用「駐蹕」一詞，意指「帝王暫時停留」，也顯現出黑面三媽神聖崇高的地位。
▲台南市政府副市長葉澤山及民政局副局長吳明熙，肯定大光國小同學擊鼓歡迎北港朝天宮黑面三媽蒞臨台南市，賜福台南市居民安居樂業。(記者劉秋菊攝影)
臺南也遵循與北港朝天宮的百年傳統，由新營太子宮中壇元帥做先鋒官，自溪北各大聚落一路南進府城。再沿安平、安南、七股、將軍、北門等臨海地區北返，「南都巡歷」總共會經過臺南17個行政區！
市長黃偉哲說，香路沿途各大聚落都有深厚歷史，是人民長期生活的縮影，更顯現黑面三媽與臺南人民的關係密切。像是洲仔尾（今永康區）、茅港尾（今下營區）、麻豆、佳里、西港等，都曾經因台江一帶地形變化、曾文溪河道變遷，長期有水災、村落防護等需求，使媽祖庇佑也從海上深入地方。富有文化厚度的大臺南，讓南巡在進城前，就從沿途地名，透露出許多歷史密碼，例如鐵線橋、鹽行、三崁店等。鐵線橋（今新營區）原本是西拉雅族分布區，後來成為臺南與嘉義的重要通道；鹽行（今永康區）是臺江內海一帶的鹽商聚集處；三崁店（今永康區）源自西拉雅族語漢化發音，有魚市、三間店的意思，同時也是進出府城的重要匯集點。
▲北港朝天宮黑面三媽從昔日小北門（今民德國中附近）進入府城。(記者劉秋菊攝影)
文化局黃雅玲局長指出，黑面三媽11月20日從昔日小北門（今民德國中附近）進入府城，令今年臺灣府城建城300年的盛事再有一深具歷史意義的行動。今年將由正覺寺等各方接駕，陸續前往普濟殿、檨仔林朝興宮、祀典大天后宮等，在府城遶境兩天。府城廟宇林立，各自有「廟境」守護範圍，與城牆共同保護居民。而返程路線不是原路折返，還要再往安平、安南、七股、將軍、北門等沿海地區行進，為今年受風雨影響的沿海村落帶來安定與祝福。
總結來說，黑面三媽的南巡之旅，是一部見證臺南生活、宗教與空間的數百年歷史。臺南市政府也持續紀錄、研究與保存大臺南的文化資產，讓這些承載歷史與信仰的故事得以延續，展現臺南的文化深度與區域發展的生命力。
