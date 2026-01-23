北港朝天宮330年首航世界 「媽祖同行」啟動海外文化之旅

「媽祖同行・感動之旅 Mother’s Journey」記者會現場。（圖／主辦單位提供）

今天的記者會現場熱鬧。（圖／主辦單位提供）

北港朝天宮今宣布推出台灣首創的海外文化同行行動「媽祖同行・感動之旅 Mother’s Journey」，並以「天上聖母・日本東渡首航」作為首站，預計5月10日至5月16日、母親節周期間啟程前往日本，即日開放報名、額滿為止。這也是北港朝天宮創建330年來，首度由信徒正式隨行，陪伴天上聖母走出台灣，以文化交流的方式向世界傳遞慈愛、祝福與和平的信念。

400年前，媽祖信仰隨海風跨越黑水溝來到台灣，並在北港落地生根，守護這片土地。400年後，北港朝天宮選擇不只是回望歷史，而是讓這位長年守護台灣的母親，在信徒陪伴下再次跨越海洋，正式走向世界舞台。朝天宮強調，此行並非進香、觀光或傳統宗教交流，而是一場被命名為「媽祖同行」的文化首航，讓信仰以陪伴、理解與交流的姿態，走進不同文化的日常。

「媽祖同行・感動之旅 Mother’s Journey」由北港朝天宮與鑫囍探索旅行共同規劃，為台灣首度以「文化陪伴」為核心精神的海外同行行動。行程不以景點與速度為主，而是設計為「七天七段的心願之路」，每日設定一個主題，實踐一項善意行動，涵蓋祈願、共願、交流、修持、守護、分享與迴向，讓信仰從感受走向實踐，落實於生活之中。

朝天宮表示，「媽祖同行」並非單一行程，而是一項長期文化行動，未來將持續走向世界，重新串聯海外信仰網絡，讓世界認識北港媽祖作為「母親」的溫柔力量。董事長蔡咏鍀表示：「世界愈大，心愈需要牽引。媽祖是海上的母親，而祝福，是世界共同的語言。」

