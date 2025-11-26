北港樂齡中心湧入百位長者 防詐與健康講座同步升級守護力

「遠離詐騙 健康樂活」講座，吸引上百位長輩踴躍參與。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】雲林縣邁入超高齡社會，長者的健康照護與防詐安全成為地方社區重點關注議題。神腦科技文教基金會於11月25日與雲林縣警察局北港分局合作，在北港鎮樂齡學習中心舉辦「遠離詐騙 健康樂活」講座，吸引上百位長輩踴躍參與，活動以健康管理與反詐宣導並行的方式，從不同面向提升長者的生活安全及知識能量。

分局長陳勇誌以實際案例分享，說明詐騙集團常見的話術與誘騙流程，並強調警方不會以電話方式要求民眾提領現金、解除凍結或交付帳戶資訊。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

此次講座結合身心健康與防詐教育，長者在活動中不僅能強化辨識詐騙手法的能力，也能獲得日常健康管理的實用資訊。主辦單位期望透過專題講授，使長輩在日常生活中同時擁有「腦力」與「防詐力」，打造更安全、健康的樂齡生活型態。

廣告 廣告

活動中，北港警分局偵查隊長廖祥凱針對詐騙集團近來利用政策議題、民生補助等時事熱點施行詐騙的情況進行說明。他指出，不肖分子常藉「釣魚式」訊息誤導民眾，誘使提供個資或操作金融帳戶，導致財物遭不法侵害。他提醒長者務必提高警覺，面對陌生來電需冷靜查證，避免落入情境式詐騙陷阱。

北港警分局偵查隊長廖祥凱針對詐騙集團近來利用政策議題、民生補助等時事熱點施行詐騙的情況進行說明。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

北港分局長陳勇誌亦以實際案例分享，說明詐騙集團常見的話術與誘騙流程，並強調警方不會以電話方式要求民眾提領現金、解除凍結或交付帳戶資訊。陳分局長呼籲，遇到可疑電話或訊息時，應第一時間撥打165反詐騙專線，讓警方協助查證，守護自身辛苦累積的財產安全。

立即加入【觀傳媒】官方帳號http://lin.ee/q2kd3ut精彩新聞不漏接！