北港武德宮扶鸞儀典獲登錄民俗 信眾驚：財神爺公籤已預告

雲林縣北港武德宮扶鸞儀典上個月順利登錄民俗，信眾發現今年10月財神爺公籤內即已預告「無形文化」4個字。（北港武德宮提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣北港武德宮財神廟不僅求財靈驗，其桃筆扶鸞更為信眾津津樂道，廟方與學界合作系統性的研究與保存扶鸞文化，並提報「北港武財公扶鸞儀典」登錄民俗，上個月底獲雲林縣政府通過，正式取得文資身分，廟方3日表示有信眾發現今年10月扶鸞所寫出的公籤，竟嵌有「無形文化」4個字，有如財神爺提前預告，相當神奇。

北港武德宮財神廟於1970年開宮，由廟方人員扶鸞濟世，由於靈驗事蹟不斷，不到半世紀時間，分靈全世界已達近萬處，去年參拜人次達600多萬。廟方為傳承財神信仰與扶鸞文化，不定期舉辦理財講座、鸞文教學，為讓扶鸞文化更加系統化與學術化，3年前與政治大學「華人宗教研究中心」合作，進行為期約5年的研究。

武德宮主委林安樂表示，去年12月初即將呈送文資提報資料之際，廟方開設內壇，老武財公於降壇時指示應換由主委親自撰寫提報文件，在揚棄幾名宮內年輕人員合著的版本由他重新撰寫並送件後，果真於本次遞件順利通過3關直接到公聽會完成，只待最後審查會議。

林安樂說，今年10月中旬審查前1個月，經信眾提示才發現，南路武財神當日的公籤已嵌有「無形文化」4個字，相關人員內心已大略有譜，但鑑於仍未通過最後審查，因此大家還是保持低調，並沒有對外公布。審議前內壇時，他稟告老武財公盼審查順利，結果得到「必然」回應。

林安樂指出，審查前夕再度請示財神公，祂回應審議過程可能不免有曲折，但峰迴路轉後終究能有所突破而達陣。近日收到公文，果然順利正式取得文資身份，算是為顯揚武德一脈的扶鸞文化成功邁出第一步。

