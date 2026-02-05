北港武德宮火警！起火主因「充電不慎爆炸」 主委曝災情：不幸中的大幸

【緯來新聞網】雲林縣北港武德宮是「全台最多分靈」的財神廟，今（5日）清晨5點半左右發生火警，廟宇1、2樓冒出濃煙，消防局獲報出動9車18人前往灌救，迅速將火勢撲滅，所幸未造成人員傷亡，也沒有神像受損。事後主委林安樂發聲，解釋起火的主因，感嘆「我可能沒有休假的命」。

北港武德宮今天清晨發生火警。（圖／翻攝自林安樂臉書）

經查，位於廟宇1樓後方堆放金紙及雜物處發生燃燒，2樓僅受煙燻影響，未有延燒情形。雲林縣消防局出動各式消防車輛8部、救護車1部、消防人員18名，前往現場搶救，在6時14分完全撲滅火勢，燃燒面積約10平方公尺，幸虧無人傷亡。

消防員迅速將火勢撲滅，所幸沒有人員傷亡。（圖／翻攝自林安樂臉書）

武德宮主委林安樂在臉書發文感嘆，自己可能沒有休假的命，人在國外的他早上收到LINE訊息通知，發現是AI系統廠商立達軟體回報AI火警系統已觸發煙霧預警，繼而起火，地點在武德宮，原本睡眼惺忪立即嚇醒，廠商回報在煙霧產生時就依序通知，消防局抵達後，順利控制火勢，目前除了起火的幹部個人用品櫥櫃以及金紙部有一些茶糖供品的財損外，沒有其他災情，算是不幸中的大幸。



林安樂指出，今天武德宮各殿場域與信眾動線自始至終均未受影響，是幹部在辦公室充電不慎致鋰電池炸開釀災，僅剩該辦公室3位幹部受影響，需換辦公室辦公，「再次感謝所有親友長官，所有資訊都如實提供，比較無趣請多見諒！」

