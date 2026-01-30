北港武德宮百萬打造聚寶盆點亮新春 金曲天后齊豫開唱吸財氣

節目中心／邱美銜、林瓊玉報導

隨著 2026 丙午馬年將至，雲林北港武德宮今年豪擲 300 萬元，於廟埕傾力打造三大主題燈組。結合武財神與超人氣「黑虎將軍」元素，預計將於除夕前正式亮相，為北港燈會增添最吸睛的「財氣」亮點。

虎你馬上有財（圖／翻攝自北港武德宮-財神開基祖廟粉絲專頁）

本次主燈設計由北向南一字排開，將傳統信仰轉化為極具視覺衝擊的藝術裝置。「虎你財源滾滾」： 位於北側的首座主燈，運用動態感的設計語彙，描繪財神爺與黑虎將軍身處雲端，向下撒落漫天金銀珠寶。燈飾透過LED金光閃爍，營造出財氣自天而降的震撼效果，象徵新的一年財富如泉湧，連綿不絕滾滾而來。「有錢珍庫」： 居中的核心燈組則是震撼力十足的巨型「聚寶盆」。

廣告 廣告

有錢珍庫（圖／翻攝自北港武德宮-財神開基祖廟粉絲專頁）

天官武財神趙公明威嚴坐鎮於盆中，周圍堆疊至溢出的金元寶與珍珠寶飾。此燈組特別強化了「厚實感」，寓意為信眾守護財庫、填滿福氣，是求財信眾必排的加持聖地。「虎你馬上有財」： 巧妙呼應丙午馬年的生肖元素，設計出Q版財神爺威風凜凜策馬奔騰的神態。財神爺手持碩大元寶，一旁的黑虎將軍則邁開短腿隨侍在側，整體造型憨態可掬卻不失神威。透過「馬」與「財」的意象結合，象徵財運捷足先登、馬上到手，傳遞出極為討喜的「即時發財」寓意。

虎你財源滾滾（圖／翻攝自北港武德宮-財神開基祖廟粉絲專頁）

除了璀璨燈飾，廟方今年更安排了殿堂級的音樂盛宴。2月16日的除夕當晚，由馬來西亞佛曲家黃慧音攜手美聲男團「淨世金剛」揭開序幕。2月19日大年初四迎財神晚會，則重磅邀請金曲天后齊豫現身，獻唱〈橄欖樹〉與〈觀音菩薩偈〉，在莊嚴的梵音與祥和的氛圍中，引領信眾邁向豐足的一年。

【寶島神很大】最貼近生活、關係你我的民俗文化節目，每週三22:15三立臺灣台29頻道

►按讚寶島神很大粉絲團，掌握最新消息：https://bit.ly/3n9Sb9C

►訂閱寶島神很大Youtube頻道！神影片週週更新：https://pse.is/4c9hq5

★三立新聞網/寶島神很大提醒您：

民間信仰請酌量參考，理性信仰不迷信

更多三立新聞網報導

青山王身上的秘密 居然在170周年的現場大公開!?

170周年的青山王祭 副爐主壇首見回歸傳統文化創新

挑戰地心引力！北門王爺藝饗節「神廟大馬戲」高空特技驚豔

顛覆傳統！洪平順國寶級門神展 西洋光影技法賦予神祇「立體魂」

