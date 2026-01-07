北港武德宮聯名中華郵政推禮盒 推廣雲林名產兼做公益

中華郵政攜手雲林縣北港武德宮，推出2款聯名禮盒，推廣雲林名產兼做公益。（北港武德宮提供／張朝欣雲林傳真）

中華郵政公司自民國114年12月16日起，於「i郵購」推出「好事花生」及「開運好油」2款聯名禮盒，每盒隨附「虎鴿聯萌」香火袋，中華郵政公司董事長王國材與武德宮主委林安樂日前共同舉行聯名過爐祈福儀式，武德宮7日表示聯名禮盒象徵香火護佑、招財平安，還可做公益關懷聽語障人士，讓民眾在新的一年愛心滿滿、好運不斷。

「i郵購」以推廣台灣在地農產品及地方特色伴手禮為主，並結合在地公益回饋，創造良善循環。本次聯名禮盒每售出1盒，店家將提撥10元捐助「雲林縣聽語障福利協進會」。過爐祈福儀式邀協進會理事長蕭玉敏代表受贈，王國材並捐贈3萬6000元，作為聾人及聽語障者扶助專款，期望透過跨界合作的力量，為社會注入更多溫暖。

武德宮表示，本次聯名禮盒由北港武德宮陪祀的「黑虎將軍」與郵局人氣吉祥物「波波鴿」合體亮相，話題性十足的創意設計深受民眾喜愛，首波預購已全數售罄，第2波預購於1月6日中午12點起在「i郵購」開賣，歡迎民眾上網選購。

另外，北港武德宮為回饋「i郵購」會員，以中華郵政金融機構代碼（700）為發想，於「i郵購」加碼推出「700盞財神燈」線上點燈服務，歡迎民眾多加利用，讓新的一年財運亨通、萬事順遂。

武德宮指出，為讓財神信仰更生活化，廟方持續推出各種聯名禮盒及文創商品，例如與韓國Collins線香推出「虎哩發！招財御香」，Collins 以「把微小時光變得更美好」為核心理念，此次首度攜手財神祖廟，推出限量聯名線香，期盼將信仰中的守護與祝福，轉化為貼近生活的香氛儀式。

