北港武德宮財神爺加持過！3500顆愛心大肉粽分送雲林弱勢家戶

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〔記者李文德／雲林報導〕端午節前傳遞關懷與分享，民進黨雲林縣議員蔡岳儒長期推動、雲林縣婦幼關懷協會，今年與北港武德宮、雲林家扶中心合作，將3500顆由財神爺加持的粽子分送給弱勢長者、家扶家庭、夜光天使班學童。協會表示，近年各家戶生活成本增加，希望用財神爺保佑，讓大家吃粽子保平安、補財庫，更傳遞善的力量。

3500顆的愛心粽由武德宮志工從備料到包粽一手處理，無論物價上漲多少，但每顆粽子都飽滿，不偷工減料，再加上財神爺加持，一顆粽子就令人「呷飽擱呷平安」。

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武德宮秘書長蘇建華表示，廟方長期秉持武財公濟世助人的精神投入公益服務，希望透過端午節前的關懷，將各界的愛心與祝福送到長者及弱勢家庭手中，也希望透過活動拋磚引玉，讓更多善的力量持續在地方傳遞。

蔡岳儒表示，2008年推動端午關懷至今，雖然活動形式有所調整，但關懷弱勢、照顧長者的初心始終不曾改變。希望透過結合地方團體、宗教力量及社會資源，讓更多需要幫助的家庭感受到溫暖與支持，也讓端午節更具有人情味與互助精神。

仁一醫院主任秘書吳雅雯表示，享用粽子之餘，建議搭配蔬菜及適量水果，讓營養更加均衡，呼籲若有慢性疾病或特殊飲食需求者，可依照醫師或營養師建議調整份量，搭配規律作息與適度活動，讓端午節不僅充滿人情味，更能吃得開心、過得健康。

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