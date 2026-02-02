北港武德宮「運財黑虎布偶悠遊卡」限量開賣！ 納福招財帶著走

雲林縣北港武德宮攜手悠遊卡公司，推出限量「運財黑虎布偶悠遊卡」迎新春。（北港武德宮提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣北港武德宮攜手悠遊卡公司，推出「運財黑虎布偶悠遊卡」，3日全台開賣限量6880份，寓意納福招財。廟方2日與悠遊卡公司舉行祈福過爐團拜儀式，此次以黑虎形象結合絨毛布偶與電子票證設計，呼應近年Y2K風潮帶動毛絨元素再度流行，並透過信仰文創的轉化，吸引新世代族群關注。

素有「科技宮廟」之稱的北港武德宮，每年參拜人次逾800萬，香火鼎盛，主委林安樂上任後陸續引進導覽機器人Pepper、AI解籤、AI人流計數系統，並發行NFT錢母，將科技應用融入信仰場域，同時也積極發展文創商品。

雲林縣北港武德宮攜手悠遊卡公司，推出限量「運財黑虎布偶悠遊卡」迎新春。（北港武德宮提供／張朝欣雲林傳真）

悠遊卡公司董事長林志盈2日前往北港武德宮，與林安樂共同為「運財黑虎布偶悠遊卡」祈福過爐。林安樂表示，黑虎主題商品及聯名悠遊卡，一直是武德宮文創品完售速度最快的品項之一。過往發行的聯名悠遊卡，早已成為信眾心中的夢幻收藏，在拍賣平台亦屢見高價成交，顯見其收藏價值。

廟方指出，武德宮與悠遊卡公司合作，已推出多款結合財神信仰元素的造型悠遊卡，包括「黑虎立體造型悠遊卡」、「財神令旗造型悠遊卡」、「財寶箱悠遊卡」、「黑虎將軍悠遊卡鑰匙圈」等，每次皆展現新意，引發信眾爭相收藏。

「運財黑虎布偶悠遊卡」將限量發行6880份，寓意納福招財，3日上午11點起，在北港武德宮官網、紀念品部開賣，以及全台7-11通路同步開放ibon預購，讓信眾在送舊迎新之際，將福氣與財運隨身帶著走。

