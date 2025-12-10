北港武財公扶鸞、龍陣與車鼓陣入列 雲林無形文化資產增至38項

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】雲林縣政府近日正式公告新增3項無形文化資產及3項文化資產保存者，包括北港代表性的扶鸞儀典、龍陣與車鼓陣，以及粧佛與小木作技術保存者，共6項文化資產保存範疇再度擴展。文化觀光處長陳璧君今日（9）親赴保存者所在地貼榜致意，象徵文化傳承再添新力。

其中，「北港武財公扶鸞儀典」由北港武德宮登錄為保存者，扶鸞儀式以「葫蘆桃筆」及三才生組織（鸞生、唱生、筆生）為特色。儀典具備完整濟世流程，自清壇、起馬、扶鸞至送壇皆維持傳統方式進行，累積超過五十年文獻，是北港宗教文化的重要象徵。

同樣登錄民俗的「龍陣」由北港新龍團代表保存。龍陣與海洋信仰、祈福傳統密切相關，於元宵及媽祖聖誕期間最具代表性。北港新龍團長年參與大型宗教儀典，並透過與學校、社區合作，將龍陣技藝持續向下扎根。

獲登錄傳統表演藝術的「車鼓陣」保存者為吳現山與吳鳳珠兩位藝師。車鼓陣以即興說唱、鬥嘴鼓及月琴伴奏為核心特色，是融入農村生活元素的傳統表演形式，落地掃更是最為人熟知的表演技巧，表現民間藝師深厚的說唱能力。

此外，縣府亦新增兩類技藝保存者。粧佛工藝保存者林忠輝承襲泉州派系，融合木雕與漆藝，作品多呈現樸雅莊嚴的神像法相，並長年投入技藝教學，是粧佛技術的重要傳承者。小木作技術保存者詹文生從業超過半世紀，熟稔手工榫卯、漢式與日式門窗結構，並參與多處歷史建築修繕，工序與知識皆備受肯定。

文化觀光處表示，雲林縣目前已有38項無形文化資產、12項文化資產保存技術及53名保存者，本次新增6項保存者名錄，代表雲林縣民俗技藝與工藝能量持續累積。未來將依文化資產保存法規畫後續維護與傳承計畫，確保各類文化資產能永續保存。（照片／雲林縣政府提供）