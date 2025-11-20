北港歷史建築重生！北辰國小校長宿舍整修工程啟動

雲林縣北港鎮北辰國小日式校長宿舍展開整修，將同步展開文史調查，完善地方發展史。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮北辰國小日式校長宿舍閒置20餘年，經縣府向中央爭取2500萬元經費，日前開工展開整修，預計2027年6月完工，20日雲林縣議員蔡岳儒表示經地方耆老轉訴，日據時期北辰國小校長因表現優異，被指派為北港鎮長，將藉由宿舍整修同步展開文史調查，完善地方發展史。

北辰國小校長宿舍與周邊教職員宿舍群興建於1941年左右，位於北港鎮公所後方，屬於日式木造房舍，其中校長宿舍已由雲林縣政府登錄為歷史建築，但因閒置多年無人居住，不僅毀損嚴重，更淪為垃圾、廢棄物丟置點，今年整地後才從髒亂中重現舊貌，經細部設計，本月18日舉行修復工程開工儀式。

蔡岳儒表示，他是北辰國小校友，對學校的歷史文資有濃厚情感，經常到校長宿舍了解整修進度，校長宿舍不只是北辰人的共同記憶，更陪伴無數北港孩子一路成長。很高興終於迎來校長宿舍群的開工祈福，這不僅是工程的開始，更象徵北辰師生深藏心底的記憶重生。

蔡岳儒說，據地方耆老轉訴，日據時代的北辰國小是北港地區重點學校，校長都是經過精挑細選的優秀人才，為上級考核人才的示範點，若表現優異，便能更上一層樓擔任要職，有校長因此直接被派任為鎮長。希望藉由校長宿舍的整修，透過文史調查來追溯還原這些地方史料。

縣文化觀光處指出，校長宿舍因凱米颱風受嚴重創，屋頂破了一個大洞，岌岌可危，縣府向行政院工程會提出災後復建計畫，爭取2500萬修復經費，委由北辰國小規畫設計，日後可作為校史典藏空間、教師研討室、社區文化場域等，記錄地方發展脈絡。

