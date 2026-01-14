北港水道頭園區佛心招租 每月1.5萬

雲林縣「北港水道頭文化園區」招租，面積逾1公頃月租只要1.5萬元。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮「水道頭文化園區」歷史建築群原本破舊不堪，淪為地方環境死角，經縣政府整修後出租活化，重生為特色景點與北港燈會燈區，縣府14日表示原經營團隊去年底租約到期，將尋找新團隊，園區面積逾1公頃，距北港朝天宮僅約500公尺，每月只要1.5萬元，可說是半買半相送。

北港第1自來水廠保有全台唯一的日據時代10角水塔、員工宿舍建築群、清水磚唧筒機房等老建築，民國86年因地下井水枯竭停此營運，缺乏管理荒廢多年，直到101年雲林縣政府編列經費，整建成為「水道頭文化園區」，並陸續將老建物登錄為歷史建築與古蹟，加以修復活化。

縣文觀處代理處長陳世訓表示，之前「水道頭文化園區」由北港旅外子弟承租，不定期舉辦市集，吸引文創、美食等業者前來設攤，配合園區美景，極具特色。去年底租約到期，今年將上網公告招租，月租金1萬5000元，每半年繳1次，租約1次3年，期滿得續約1次，可說是半買半相送的佛心價。

陳世訓提到，10角水塔造型獨特全台唯一，縣府整修保留木質門窗、鐵鑄柱子等懷舊元素，成為最受歡迎的打卡熱點，周邊日式員工宿舍群也完成整建，很適合做為文創產業或藝文展演場域，目前持續完善公廁、無障礙空間等周邊設施，提供更方便多元的休憩服務。

陳世訓指出，雲林縣這幾年全力發展觀光旅遊，打造各景點完善的如廁空間是重點工作之一，目前「水道頭文化園區」正在興建公廁，總經費800萬元，希望趕在農曆春節前開放，其外觀設計呼應10角水塔意象，提供兼具文化意象的優質無障礙如廁環境，因應朝天宮周邊大量遊客需求。