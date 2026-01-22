北港溪渡槽實現雲嘉南農業水資源互通工程品質榮獲公共工程金質獎肯定

北港溪渡槽串聯全國前兩大灌溉系統。（圖：農水署提供）

近年受氣候變遷影響，臺灣各地降雨分布趨於極端與不均，導致區域性枯旱風險日益嚴峻。為解決雲嘉南平原長期以來，因不同水系獨立運作所造成的水資源調度困境，將全國最長河川(濁水溪)與最大水庫(曾文-烏山頭水庫)的珍貴水資源串聯，農業部農田水利署推動農田水利50年最大工程計畫「濁幹線與北幹線串接工程計畫」，其中「北港溪渡槽工程」為最關鍵工項，竣工後成為串聯全國前兩大灌溉系統之樞紐，使雲嘉南水資源調度互利與相互支援，增加區域水資源調度韌性。完善的規劃設計施工，更榮獲114年第25屆公共工程金質獎肯定。

農水署表示，北港溪渡槽須橫跨河寬達465公尺，為增加河防安全，以落墩最少為原則，採兩墩三跨設計，因應輸水載重大，採用最新結構工法及輕量化鋼構設計。為縮短施工期程，加速達成水資源調度目標，集中於非汛期施作關鍵工項，南北兩岸同步施作橋墩及橋塔，施工過程歷經6次颱風及4次地震考驗，仍如期如質完工，打造出全國首座跨距最長斜張橋型式渡槽，以最短工期，構建出兼具「北水南引」與「南水北調」的雙向水資源調度系統，達成增強農業灌溉韌性之政策目標。

農水署進一步說明，該工程完工啟用後，每日可輸送34.5萬噸農業用水，連同雲林濁幹線帶狀調蓄池及嘉義、臺南北幹線等灌溉系統調度操作，每年增加約7,000萬公噸的彈性運用水量，而大幅降低7.45萬公頃農田的停灌風險。另外，北港溪渡槽橋面可供自行車騎行，串聯105公里水圳綠道自行車道，讓全民皆能在渡槽上領略雲嘉南平原四季風光。北港溪渡槽竣工通水，兌現總統國家希望工程「打造韌性臺灣」政見，實現百年來雲嘉南農業水資源相互調度的夢想，有效穩定農業供水，保障農民生計，鞏固國家糧食安全。