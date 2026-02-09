北港燈會主燈「潮光潮」搶先曝光 情人節登場點亮北港夜空

2026北港燈會「潮光潮」將於本週六登場，9日晚間率先舉辦試燈活動，誠摯邀請全國民眾於2月14日走訪北港，拜媽祖、賞花燈。（圖／記者洪佳伶攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】2026北港燈會「潮光潮」將於本週六盛大登場，9日晚間率先舉辦主燈試燈活動。縣長張麗善、北港鎮長蕭美文、文化觀光處長謝明璇、社會處長林文志、議員黃文祥、副議長蔡咏锝服務處主任張明連及里長們等人，共同為主燈「海之巨樹－光之潮的祈禱」點亮光芒，搭配燈光設計與音樂演出，場面震撼人心，也提前向鄉親拜年，誠摯邀請全國民眾於2月14日走訪北港，拜媽祖、賞花燈。

縣長張麗善表示，作為燈會原鄉，北港燈會持續以「傳承、創新、永續」為核心精神，結合城市永續與全球議題。今年主燈大量運用竹材，呼應雲林草嶺「世界竹地標」的意象，並邀請國內外13組藝術團隊參與，結合知名IP角色「牙牙」與「嚕米」，同時深化與在地宮廟的合作，讓民眾在賞燈之餘，更能感受北港深厚的信仰文化魅力。

文化觀光處長謝明璇表示，今年北港燈會以「潮光潮」為主題，延續2025年「粼光遶境」的詩意和移民敘事，聚焦在潮水流轉帶動生命力以及光所表徵的守護出發，串連地方百年來的開拓、庇佑、產業與生活故事；透過六大主題-「旭光潮」、「心光潮」、「粼光潮」、「藝光潮」、「稷光潮」、「蜜光潮」串起「光潮文藝地圖」，此外更有五大亮點：首度攜手北港武德宮舉辦「潮光之夜演唱會」、北港糖廠燈區「《光之祥雲》」、由楊士毅老師親自操刀設計的「潮光潮造型小提燈」、結合金聲順開路鼓在地傳統音樂的「主燈聲光秀」及以北港迎媽祖為主題概念的「巷弄燈區、義民廟燈區」，邀請全國各地民眾，2月14日北港不見不散。

文化觀光處補充，燈會展期自2月14日至3月8日，每日下午5時30分至晚間10時亮燈，期間推出燈籠DIY體驗、造型小提燈限量索取及多場精彩演出，並提供完善交通接駁服務。同時搭配「2026與神同行遊雲林滿額抽豪禮」活動及「草嶺石壁櫻花季」，2月14日西洋情人節當天更舉辦啟燈儀式與演唱會，邀請陳華、玖壹壹、蕭煌奇等重量級藝人接力演出。

