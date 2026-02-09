北港燈會潮光潮震撼試燈 情人節邀全台來拜媽祖賞光影

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】「2026北港燈會—潮光潮」將於本周六正式登場，雲林縣政府9日晚間提前舉辦試燈活動，由雲林縣長張麗善、副縣長陳璧君、文化觀光處長謝明璇，與日本藝術家杉原信幸、縣議員黃文祥、北港鎮長蕭美文等人，共同為主燈《海之巨樹－光之潮的祈禱》點燈，結合聲光與音樂展演，現場氣氛震撼，提前向鄉親拜年，也邀請全國民眾於2月14日到北港拜媽祖、賞花燈。

縣長張麗善表示，今年北港燈會「潮光潮」將自2月14日展至3月8日，特別邀請淡江大學教育與未來設計學系邱俊達老師擔任策展人，整體規劃六大主題、十大燈區，集結國內外13組藝術家與創作團隊參與。燈區自顏思齊紀念碑圓環主燈延伸，串聯水道頭文化園區、北港朝天宮、武德宮、義民廟及北港糖廠等重要文化場域，打造「整個北港都是燈會」的沉浸式光影體驗。

廣告 廣告

張麗善指出，今年主燈《海之巨樹－光之潮的祈禱》由日本藝術家杉原信幸創作，採用竹材與大量蚵殼等永續材質打造大型藝術裝置，記錄顏思齊1621年率眾於水林、北港一帶登陸拓墾的歷史，以及媽祖自海而來的信仰軌跡。作品白天呈現雕塑結構之美，夜晚透過聲光轉換展現震撼效果，是一件日夜皆宜的公共藝術作品。

文化觀光處長謝明璇表示，今年燈會主題「潮光潮」，延續2025年「粼光遶境」的移民敘事，聚焦潮水流轉所孕育的生命力與光的守護意象，透過「旭光潮、心光潮、粼光潮、藝光潮、稷光潮、蜜光潮」六大主題，串聯北港百年來的開拓、庇佑、產業與生活故事，形塑完整的「光潮文藝地圖」。

謝明璇指出，燈會規劃五大亮點，包括首度與北港武德宮合作舉辦「潮光之夜演唱會」，邀請陳華、玖壹壹、蕭煌奇等藝人接力演出；北港糖廠燈區由雲林藝術家楊士毅攜手春池玻璃打造《光之祥雲》大型裝置藝術；設計「潮光潮造型小提燈」；結合金聲順開路鼓的主燈聲光秀；以及以北港迎媽祖為主題的巷弄與義民廟燈區，轉化地方古物為燈藝語彙。

文化觀光處說明，燈會期間每日17時30分至22時點燈，並安排燈籠DIY彩繪體驗、造型小提燈限量發送及多場表演活動。交通方面，除既有市區公車與台灣好行路線外，也提供北港環鎮公車服務，便利民眾賞燈。另配合「2026與神同行遊雲林」消費抽獎活動及草嶺石壁櫻花季，邀請民眾暢遊雲林。2月14日啟燈當天適逢西洋情人節，還推出限定「星星魔法棒」打卡兌換活動，增添浪漫賞燈氛圍。（照片／記者 蘇峯毅 翻攝）