北港燈會 武德宮3大主燈招財

雲林縣北港武德宮財神廟求財靈驗，去年參拜人次突破800萬，廟方3日表示今年春節將在廟埕設置「虎你財源滾滾」、「有錢珍庫」、「虎你馬上有財」3大主燈，打造北港燈會新燈區，讓大家馬年又旺又有財。另外，除夕晚會將邀馬來西亞佛曲音樂家黃慧音演唱佛樂，大年初四由台灣知名歌手齊豫獻藝。

北港武德宮主祀中路趙公明為首的天官五路武財神，短短數十年間，從一只香爐發展成今日占地逾7000坪的巍峨殿宇，香火綿延海內外。去年11月底，武德宮以「北港武財公扶鸞儀典」獲雲林縣政府正式登錄民俗無形文化資產，為財神信仰奠下更深厚的文化地位，廟方今年擴大新春活動，打造3大主燈。

武德宮主委林安樂表示，廟方以財神與黑虎將軍為設計元素，準備11種主燈方案供大家票選，最後選出「虎你財源滾滾」財神與黑虎將軍從上撒下金銀財寶；「有錢珍庫」裝滿珍寶的天官武財神聚寶盆；「虎你馬上有財」財神騎在馬上手拿元寶，黑虎將軍在旁隨侍，可愛的Q版造型非常吸睛。

林安樂說，原雲林縣政府文觀處長陳璧君今年1月1日升任副縣長，關心今年的北港燈會，希望武德宮也能規畫一處燈區，廟方特別斥資300餘萬元，用心打造3大主燈，將置於廟埕供民眾打卡添財氣。

廟方指出，今年除夕將邀馬來西亞佛曲音樂家黃慧音與美聲男團「淨世金剛」，共同演繹〈金剛經〉、〈大悲咒〉以及重新編製的〈金龍如意真經〉。初四迎財神晚會，由金曲天后齊豫帶來〈橄欖樹〉、〈夢田〉、〈心經〉、〈觀音菩薩偈〉等曲目。