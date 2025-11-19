北港獨居男久未露面 警消聯手克服惡劣環境成功救援

縣府秘書劉玉霞麻油黑米香禮盒及物資感謝辛勤工作的警消同仁。縣府秘書劉玉霞(左3)、雲林縣消防局第三大隊副大隊長林子博(右3)、北港警分局北辰派出所所長陳文智(右2)。（圖／記者洪佳伶攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】本（11）月7日上午10時許，北港消防分隊接獲指揮中心通報，前往番溝里處理一件OHCA急病案件。救護人員到場時，報案人為患者胞姊，表示患者已多日未出門。消防員進入屋內後，發現患者全身沾滿穢物、屋況髒亂惡臭，但意識清楚、生命徵象正常，患者以可自行處理為由拒絕就醫。然而，10日下午1時許，消防分隊再度接獲同址急病通報，因患者仍未外出且對呼喊均無回應，胞姊擔心其安危，遂再次報案求助。

廣告 廣告

警消皆同步到場協助，警方在勘查環境與了解通報原因後，因患者長期未出門、門內雜物堵塞且對外呼喚皆無反應，依程序通報「疑似自殺」案件類型，以便啟動相關協作流程；消防人員與警方隨即合作入室搜尋。最終在2樓發現倒坐於床邊的患者，意識雖清楚，但雙腳已有嚴重潰爛及褥瘡，且因活動困難無法自行移動。房間雜物堆積如山，唯一的房門僅剩一個狹窄小開口，進出極為不易。縣府秘書劉玉霞亦得知情況後趕赴現場，經其與警消不斷勸說後，順利說服患者就醫。

現場環境嚴峻，地板濕滑佈滿排泄物，樓梯狹窄陡峭，消防員必須在近乎無法轉身的空間中扭動身軀，才能將搬運椅順利通過。過程中，為避免造成患者二次傷害，消防人員多次冒著跌倒風險調整姿勢，甚至因空間與穢物污染而多處沾到排泄物，執行任務極為艱辛。消防隊表示，儘管環境再險惡，只要涉及生命安全，警消皆會竭力完成救援。

縣府秘書劉玉霞為感佩警消人員不畏髒亂、全力協助救援，今（19）日上午特別前往北港消防分隊表達謝意，準備麻油黑米香禮盒及物資，慰勞辛勤工作的警消同仁。