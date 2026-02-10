北港糖廠市地重劃竣工 糖業鐵道文化串聯宗教觀光

（中央社記者蔡智明雲林縣10日電）閒置逾20年北港糖廠，由雲林縣府與台糖合作市地重劃今天完工；縣長張麗善說，重劃區內闢建貫通糖廠18米寬道路及多元糖業產業專用區等，串聯宗教觀光軸線風華將再現。

北港糖廠市地重劃區今天舉辦竣工典禮，由張麗善親自主持，邀請國民黨立委張嘉郡、北港鎮長蕭美文等地方民意代表及鄉親出席，見證北港地區重要建設成果。

張麗善致詞指出，為紓緩北港鎮市中心成長壓力及改善北港糖廠長期閒置情形，縣府以市地重劃進行整體規劃，透過保存糖業及鐵道文化的方式活化糖廠，將原閒置場域轉化為北港地區觀光旅遊新亮點，並導入低密度住宅社區，提供優質居住環境，帶動地方及產業發展。

縣府說明，重劃區於民國111年10月動土，總面積約20.95公頃，扣除公共設施用地7.42公頃，其餘建築用地13.53公頃規劃為住宅區及多元糖業風貌產業專用區，形塑低密度、優質居住環境，兼顧生活品質與地方產業發展。

此外，重劃區內闢建18米寬園道，從華南路直通文仁路及媽祖大橋，快速聯通水林鄉、嘉義縣六腳鄉與朴子市等地區，提升沿線土地價值與促進產業活動。

縣府表示，北港糖廠園區內倉庫群、蒸汽機車庫、製糖工場及鐵道等設施，已於105年公告登錄為雲林縣歷史建築；重劃工程保留糖業與鐵道文化資產，未來將與北港宗教觀光軸線串聯，打造觀光旅遊新亮點。（編輯：陳仁華）1150210