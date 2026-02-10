北港糖廠市地重劃 大幅提升交通便利性

雲林北港糖廠市地重劃，今(10)日舉行竣工典禮／縣府提供





雲林北港糖廠自民國93年停產後，閒置長達20餘年，在縣府與台糖公司多次協商努力下，於111年達成共識，推動糖廠市地重劃，今(10)日舉行竣工典禮。縣長張麗善表示，市地重劃工程兼顧都市發展與文化保存，保留糖業與鐵道文化資產，打開交通路網，未來將串聯大北港區宗教觀光軸線，打造融合歷史文化、觀光休憩與城市機能的特色場域，為北港鎮城市發展揭開嶄新篇章。

張麗善指出，北港鎮為全國重要的宗教文化重鎮，以北港朝天宮為核心，長期高度集中發展，隨著人口成長與觀光需求提升，市區空間逐漸飽和，公共設施與交通量能面臨挑戰。

廣告 廣告

張麗善表示，北港糖廠承載雲林糖業發展的重要歷史記憶，園區內倉庫群、蒸汽機車庫、製糖工場及鐵道等設施，已於105年公告登錄為雲林縣歷史建築。工程特別保留並整合糖業與鐵道文化資產，未來結合宗教觀光發展，讓北港糖廠風華再現，成為北港重要的文化與觀光新亮點。

在交通建設方面，重劃區內光復五路已打通並拓寬為18公尺園道，華南路可直通文仁路及媽祖大橋，串聯水林鄉、六腳鄉及嘉義縣朴子市等周邊地區，大幅提升交通便利性與區域聯通效率，有效紓解市區交通壓力。

雲林北港糖廠市地重劃，今(10)日舉行竣工典禮／縣府提供

縣府地政處長葉永星表示，本案重劃區總面積約20.95公頃，取得公共設施用地約7.42公頃，並規劃13.53公頃可建築用地，作為住宅區及多元糖業風貌產業專用區，形塑低密度、優質且兼顧產業發展的生活環境，帶動地方繁榮。

北港鎮長蕭美文表示，北港朝天宮與武德宮每年吸引上千萬人次香客，縣府投入近10億元推動市地重劃，讓「香客變遊客、遊客變常客」逐步落實，為北港帶來實質發展效益。北港糖廠市地重劃工程的完成，為北港鎮注入嶄新的發展動能，朝向宜居、宜遊、具文化深度的現代化城鎮邁進。

立法委員張嘉郡表示，市地重劃是城市進步的重要基礎，這項工程完工後，結合住宅、商業機能與大北港科技產業園區發展，將創造更多就業機會，吸引年輕人返鄉定居，並延續北港珍貴的宗教文化與歷史價值，不僅是風華再現，必能再創更勝過往新風華。

更多新聞推薦

● 桃園魯冰花季2/26登場 活動亮點搶先看