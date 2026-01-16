北港糖廠變身光影地標 「光之祥雲」點亮北港百年文化

▲北港糖廠是雲林重要的產業與歷史記憶，《光之祥雲》不只是藝術作品，更是縣府推動文化資產修復活化的重要成果。（記者蘇峯毅攝）

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】北港夜景再添新亮點。座落於北港糖廠歷史園區的大型藝術裝置《光之祥雲》，16日晚間啟燈，透過玻璃工藝與光影設計，串聯糖業歷史、宗教信仰與節慶文化，讓百年糖廠在夜色中轉化為地方新地標。

張麗善縣長表示，雲林縣政府近年積極推動北港糖廠修復活化，將過往製糖產業遺構轉型為文化產業園區。《光之祥雲》即設置於「北港1911好庫文化產業園區」核心區域，成為園區夜間最具辨識度的公共藝術。

藝術家楊士毅以糖結晶意象為發想，透過琥珀色玻璃方塊堆疊，形塑出三朵向上飛揚的祥雲。作品線條融入北港朝天宮建築語彙，將地方信仰轉化為視覺符號，傳達光明、吉祥與祝福的象徵意涵，也讓觀者在光影流動中感受北港獨有的文化溫度。

▲楊士毅老師分享創作理念表示，他以糖結晶體為主要設計語彙，象徵北港糖業曾帶來的甜蜜、幸福與繁盛記憶。作品由三朵飛揚的祥雲構成，雲尾線條呼應北港朝天宮廟宇飛簷意象，結合宗教信仰的安定感與地方文化的甜蜜感。（記者蘇峯毅攝）

副縣長陳璧君表示，夜間燈光設計為作品一大特色，燈光展演以循環模式呈現，每15分鐘一輪，包含動態、靜態與全亮三種節奏，讓作品在不同時段展現多重樣貌，吸引民眾駐足拍照。園區同步規劃導覽動線與周邊燈箱裝置，讓夜遊糖廠成為新的觀光體驗。

文化觀光處長謝明璇表示指出，《光之祥雲》未來將與北港老街、朝天宮及燈會活動串聯，規劃節慶導覽與文化體驗，讓賞燈不只是打卡，更能理解北港糖業、信仰與城市發展的歷史脈絡。

北港鎮長蕭美文指出，隨著倉庫群修復工程持續推進，北港糖廠正逐步從產業遺址轉型為文化生活場域，《光之祥雲》的亮起，不僅點亮夜空，也象徵老糖廠邁向新世代的轉變。

《光之祥雲》於1月16日晚間啟燈，雲林縣長張麗善、副縣長陳璧君、文化觀光處長謝明璇、北港鎮長蕭美文、縣議員黃文祥、北港鎮民代表會主席黃美蘭、藝術家楊士毅老師等共同參與開幕啟燈儀式，在燈光與音樂聯動展演及場域導覽體驗，與民眾共同見證百年糖廠透過藝術展現新樣貌。