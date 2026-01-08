北港藝陣龍鳳獅 分靈泰國廟

泰國廟宇迎請雲林縣「中華德義堂龍鳳獅總會」祖師爺趙匡胤大神偶坐鎮，讓百年藝陣「龍鳳獅」在異國落地生根。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮百年藝陣「龍鳳獅」以龍、鳳、獅3種靈獸，配合太祖拳、宋江陣對陣鬥藝，極具特色，泰國廟宇派員來台學藝後，為完整傳承「龍鳳獅」特色，分靈「中華德義堂龍鳳獅總會」祖師爺趙匡胤大神偶赴泰坐鎮，德義堂8日在北港朝天宮舉行大神偶開光啟靈儀式，將大神偶運往泰國，進一步深化台、泰宗教文化交流。

泰國北欖坡（那空沙旺）本頭公廟人員6年多前在網路上看到北港「龍鳳獅」的精彩表演，希望將這項獨特的藝陣帶回泰國，於是組團來台向「中華德義堂龍鳳獅總會」總教練吳登興學藝，發現龍鳳獅陣法多變繁複，短時間內無法學得箇中精髓，於是邀吳登興赴泰深入授課。

吳登興表示，他前後共3次到泰國指導，並協助成立泰國福建德義堂龍鳳獅團，眾人為永續傳承這項充滿特色的藝陣，規畫分靈祖師爺大神偶到泰國永鎮地方，8日大神偶在北港朝天宮由住持會茂法師開光啟靈，隨後空運到泰國北欖坡，將安座於當地信仰中心本頭公廟。

當初泰國龍鳳獅團向吳登興提及分靈祖師爺大神偶，吳覺得這是台、泰很珍貴的緣分，因此決定用泰方給的教練費製作大神偶相贈。他也提到，10餘年前祖師爺曾藉由乩身，透露祂將會出國發展，如今真的應驗了。

北欖坡有不少華人移民，以潮州人最多，除有華人節慶最常見的舞龍藝陣，還發展出具有5種獅種的「五署」，包括客家獅，廣東獅，北京獅，海南獅，龍鳳獅，是當地各種活動的重要演出藝陣。

吳登興說，龍鳳獅的龍造型不同於一般舞龍，鳳的技法更是與眾不同，3種靈獸必須透過良好默契緊密配合，難度相當高，讓當地人大讚台灣藝陣博大精深。未來希望持續結合泰國當地文化，發展出更多元的龍鳳獅樣貌。

吳登興指出，龍鳳獅雖為最晚成立的獅種，但獨特的表演方式多次吸引泰國媒體採訪，成為台灣飄揚過海到泰國落地生根的指標藝陣之一，此次分靈將進一步把台灣信仰傳遞到國際舞台。