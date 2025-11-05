（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】雲林縣北港警分局近日舉辦「114年守望相助隊常年訓練」，旨在強化隊員們的犯罪預防、夜間巡守及緊急應變等實務能力，進一步提升社區防護力。訓練活動包括專業課程與實地演練，讓隊員在處理突發狀況時能夠更為靈活有效，並提升整體協作與應變能力。

北港警分局守望相助隊常年訓練，強化社區防護。（圖／記者洪佳伶攝）

分局於會中特別表揚了服務績優的守望相助隊員，由副分局長何漢釗代表頒發感謝狀，對他們長期奉獻及積極參與社區巡守工作表示高度肯定。何副分局長強調，守望相助隊員們的努力是警民合作的最佳典範，有效提升了社區安全感。

副分局長何漢釗表示，守望相助隊自成立以來，已成為北港地區治安維護的重要力量。訓練不僅提升了隊員的專業技能，也強調警民協作的重要性，目的是進一步增強隊員們的凝聚力與協作精神，並提升社區防範能力。

北港警分局呼籲更多熱心民眾加入守望相助隊，攜手警方共同維護社區安全。未來，北港警分局將持續加強與守望相助隊的合作，進一步提升防護能力，為居民營造更加平安的生活環境。