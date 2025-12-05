北港警分局結合水林長照據點 加強詐騙防範宣導

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】為提升民眾防詐識別能力，雲林縣警察局北港分局於12月4日結合「中國醫藥大學-水林樂智服務據點」，加強詐騙防範宣導。此次活動由家防官蕭雅芳宣講，並藉此機會向社區長者介紹近期高發的詐騙案件及防制對策。蕭雅芳表示，當前最常見的詐騙手法包括假投資及假交友詐騙，這些案件多透過網路社交平台建立信任，誘騙受害人進行虛假投資，對民眾造成重大財務損失。此外，隨著科技發展，AI數位詐騙也愈加猖獗，需加強科技識詐能力。

由於高齡長者接收資訊管道有限，且反應速度較慢，容易成為詐騙目標，蕭雅芳特別提醒家屬要關心長輩，教導他們辨識詐騙，避免輕信不合理的投資邀約。若接到可疑電話，應立即掛斷並撥打110或165反詐騙專線查證。

此次宣導活動不僅聚焦詐騙防範，還涵蓋了家庭暴力、性騷擾等社會安全議題，旨在提升社會對婦幼人身安全的關注，並促進長者群體對各類危險的防範意識。