（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】為精進義警技能，提升團隊運作功能，雲林縣警察局北港分局依雲林縣民防團隊114年下半年義勇警察常年訓練執行計畫，20日在分局3樓舉辦義警常年訓練。

北港警分局舉辦義警訓練，強化民防與治安協勤力量。（圖／記者洪佳伶翻攝）

雲林縣警察局北港分局表示，此次課程規劃內容包含「民防人員權利義務介紹」、「全民國防概論（如烏俄戰爭及以哈戰爭中的民防運用案例）」、「初級救護與自救技巧」、「緊急救護實作訓練（心肺復甦術與止血帶操作）」、「防空疏散避難與交通指揮」以及「防災協作中心組織與運作」等課程，將理論知識與實務操作相結合，幫助義警隊員提升防災及治安協勤的專業能力。

分局長陳勇誌於會中除了代表頒發獎狀予服務滿5年、10年、15年、20年及30年等56位義警人員，表彰其多年來堅守崗位的精神與貢獻外，更感謝每位義警弟兄姊妹的辛勞，不管是日常協勤或是執行朝天宮媽祖遶境、白沙屯媽祖進香等各項大型專案勤務之時，都能看到義警弟兄姊妹堅守崗位，有效協助疏導交通及維護交通安全，感謝他們多年來不求回饋的犧牲奉獻。

陳分局長表示，義警隊伍的協勤精神是維護地方治安的重要力量，期盼透過專業課程與分組實作，持續提升義警弟兄的應變與協勤能力，打造韌性民防力量，唯有在平時不斷訓練與演練，才能在戰時或重大災害發生時，降低人民生命財產損失，營造更安全、安心的生活環境。

