北港警友會發慰勉金、慈濟志工健康送愛 齊賀警察與端午佳節
（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】端午佳節與警察節雙節將屆，為了向平日不分晝夜、默默為轄區治安及交通打拚的「波麗士大人」致上最高敬意，10日北港警察之友會辦事處與佛教慈濟功德會北港連絡處特別齊聚分局，舉辦聯合慰勞活動，為辛勞的員警們注入滿滿的能量與祝福。
北港警察之友會辦事處顧問團團長謝中憲昨日特別代表警友會主任謝政峰及全體幹部親臨現場。活動中除頒發慰勉金與熱騰騰的端午肉粽給所有警察同仁，由各單位主管代表接收轉發外，更特別公開表揚22位在各崗位表現優異的績優人員並頒發獎牌，現場氣氛溫馨且鼓舞人心。
顧問團團長謝中憲強調，警察工作包羅萬象、經年累月十分繁重，尤其每逢年過節更是全體總動員，戮力於交通疏導與治安維護，對地方的付出有目共睹。警友會秉持「取之社會、回饋社會」的精神，希望透過實質的慰勞，讓每位同仁在堅守崗位的同時，也能感受到濃厚的節慶溫暖與支持。
除了警友會的強力力挺，佛教慈濟功德會北港連絡處的志工們也在佳節前夕帶來貼心關懷。慈濟志工不僅在現場細心地為員警們量測血壓、把關波麗士大人的健康，更備妥一袋袋精美的餅乾與禮盒，親自送到分局與勞苦功高的警察們分享，傳遞慈濟人最深切的感恩與雙重節日的祝福。
北港警分局誠摯感謝警友會辦事處及慈濟志工長期以來對警察工作的支持與關懷。這份來自民間團體的鼓勵與肯定，不僅展現警民攜手守護社會的深厚情誼，更是全體同仁持續精進服務品質、維護治安與交通安全的重要動力。
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