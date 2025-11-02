北港警深入校園 宣導安全守護學童
【記者 蘇峯毅／雲林 報導】雲林縣北港警分局今（2）日配合雲林縣政府親子館舉辦的「萌鬼萌獸朝聖趣」萬聖節活動，在北港鎮南陽國小展開維安勤務與交通疏導，確保全場安全無虞。現場湧入上百組親子家庭，活動氣氛熱烈，警民互動融洽。
為提升兒童自我保護意識，北港警分局於會場設立宣導攤位，由警員以淺顯易懂的方式介紹交通安全、婦幼防護及反詐騙知識，並結合問答遊戲與有獎徵答，讓學童寓教於樂、印象深刻。
北港警分局指出，隨著詐騙手法不斷翻新及校園周邊交通風險增加，兒童安全教育的重要性愈發凸顯。警方持續透過校園宣導、社區巡講與節慶活動，推動「安全教育扎根化」，期能在孩童心中種下防範意識的種子。
活動最受矚目的「萌鬼走秀」與「萬聖踩街」中，學童化身各式可愛角色登場，現場掌聲不斷。北港警員也與家長合影互動，贈送交通反光貼紙與防詐宣導冊，提醒民眾重視生活安全。
北港警分局表示，警察不僅是治安的守護者，更是社區安全教育的推動者。未來將持續與地方機構、學校合作，深化宣導與防護網絡，共同營造安全、和樂的生活環境。（照片／北港警分局提供）
