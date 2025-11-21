北港警熱心協助，載送行動不便老翁返家解困。（圖／記者洪佳伶翻攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】雲林縣警察局北港分局口湖聯合所副所長蔡瑞彬、警員王鉦耀2人執行巡邏勤務，協助因醫療代步車故障而無法移動的吳姓老翁，將其安全送返住家，展現警方在突發情況下對民眾的關懷與幫助。

據了解，口湖分駐所員警巡邏至雲林縣口湖鄉台17線南下101公里處時，發現一名老翁坐在醫療代步車上無法動彈。經趨前關心發現，老翁的代步車左前輪破裂，且電瓶電力已耗盡，導致車輛完全無法運行，道路上車來車往，情況危急。

廣告 廣告

由於吳翁行動不便，且車輛故障無法排除，老翁及其家屬在現場無計可施，不知如何是好。考慮到當時東北季風強勁，且老翁的行動不便，警方擔心風勢會對其健康造成影響，經吳翁家屬同意後，警方立即將他載上警車，並順利將其送回位於口湖鄉的住處。

吳翁及其家屬對警方的及時協助表示衷心感謝，並表示將會再自行請友人協助修理老翁的醫療代步車，並感謝警方的幫忙讓他們免於進一步的困境。