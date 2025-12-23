北港警眷歲末聯誼 慈濟以行動傳遞感恩

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】慈濟北港聯絡處12月23日舉辦「2025年警察眷屬歲末年終感恩聯誼」，邀集北港分局警察人員及家屬齊聚慈濟園區，透過人文交流、健康宣導與公益分享，向守護地方治安的警察同仁致上誠摯敬意。

活動以「身心靈和諧」為核心，規劃多元內容，讓平日勤務繁忙的警察與眷屬在歲末之際獲得放鬆與充電。現場由古箏演奏揭開序幕，音樂舒緩人心，營造祥和氛圍。

演員簡嘉伶與林乃華受邀分享投入志工行列後的心路歷程，透過實際行動體現助人精神，傳遞正向能量，讓與會者感受到公益力量對人生的深遠影響。

在健康議題方面，大林慈濟醫院肝膽腸胃科柯秉宏醫師進行專題演講，針對警察高工時、高壓力的工作特性，說明肝臟與腸胃疾病的預防重點，並提醒養成良好生活習慣的重要性。

北港分局長陳勇誌也藉此機會進行反詐騙宣導，呼籲民眾提高警覺，共同防範詐騙犯罪。他同時感謝慈濟志工長期在偏鄉深耕宣導，推動環保與蔬食理念，並肯定志工團隊以實際行動關懷社會。

活動最後，眾人一同享用蔬食餐點並合影留念，在溫馨氣氛中圓滿落幕。此次聯誼不僅展現慈濟對警察家庭的關懷，也促進警民情誼，為歲末增添一份暖心力量。（照片／北港分局提供）