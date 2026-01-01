北港警結合獅子會校園抗糖講座，社區安全宣導。（圖／記者洪佳伶翻攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】國際獅子會300E-1區聯合水林、口湖獅子會在北港高中舉辦「抗糖力行健康同行、大手牽小手 安心向前走」活動，吸引眾多社區居民參與。活動結合糖尿病防治與健康飲食講座，並同步進行社區安全教育，實現健康與治安雙重宣導。

活動由獅子會糖尿病防治教育及行動委員會主席吳雅雯老師主持，她同時擔任北港鎮樂齡班老師。講座邀請營養師楊知謹分享糖尿病預防與健康飲食知識，提升民眾日常健康管理意識。北港警分局也設置婦幼安全、交通安全及防詐防毒宣導攤位，透過互動方式傳遞實用安全知識，加強居民對治安與防護措施的了解。

吳雅雯表示，活動透過健康與安全教育結合的方式，使居民受益良多。北港警分局強調，將持續與社區合作，推動各類安全與健康宣導，建立堅固的社會安全網，提升社區居民的生活品質與安全意識。