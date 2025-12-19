北港農工全國賽奪2金手 技職實力耀眼

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】國立北港農工於114學年度全國高級中等學校學生技藝競賽中再創佳績，勇奪2座金手獎及3項優勝，成果亮眼，充分展現學校長期深耕技職教育的豐碩成果。其中農業機械職種表現尤為突出，榮獲金手獎第二名及第四名；農場經營職種拿下2項優勝；車床職種亦奪得優勝，選手們在全國賽場沉著應戰，為校爭光。

農業機械職種競賽中，在凃伊駿及陳韋誠老師指導下，農機科學生郭祥豪榮獲金手獎第二名，林峻彬榮獲金手獎第四名；農場經營職種由陳景明及陳怡貞老師指導，農經科學生王證諭、鍾沅朗雙雙獲得優勝；車床職種方面，機械科學生廖重鈞在李志豪老師指導下穩健發揮，同樣奪得優勝肯定。

其中，農機科郭祥豪同學來自務農家庭，自暑假起投入密集訓練，課後及夜間持續精進學科與實務能力，展現高度自律與毅力；林峻彬同學則承襲家族技藝精神，其兩位兄長皆為北港農工農機科校友並曾獲金手獎，兄弟三人以金手獎見證北農技藝傳承、榮耀延續。兩位同學皆表示，未來將持續升學深造，感謝學校與師長的悉心栽培。

校長林孟郁表示，優異成績來自教師專業投入與學生不懈努力，夜間實習工場燈火通明，師生並肩訓練的身影正是最佳寫照。因應產業趨勢，學校積極推動科技農業，導入智慧設備、自動化與數據管理課程，並透過跨群科合作及大專校院資源共享，培養學生跨域能力。未來北港農工將持續打造前瞻學習環境，培育更多符合產業需求的技術人才。

