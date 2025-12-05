北港農工校慶活力十足 校長領跑師生接力賽點燃全場熱情

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】國立北港高級農工職業學校5日舉辦84週年校慶暨運動大會，由校長林孟郁與家長會長李順吉共同主持。典禮活動豐富熱鬧，開場由南陽國小電音三太子帶來精采表演，隨後由北港農工民俗體育扯鈴隊及龍獅戰鼓社接續演出，獲得現場熱烈掌聲。學生創意進場更展現青春活力，為校慶活動增添色彩。今年最受矚目的焦點之一，是首度舉辦的師生大隊接力賽，校長林孟郁親自領跑擔任第一棒，在加油聲中為比賽揭開序幕，全場氣氛沸騰，充分展現北港農工團結向上的校園精神。

廣告 廣告

北港農工校慶暨運動大會，林孟郁校長親自率領教職員上場並擔任第一棒，以穩健步伐為。（圖／記者洪佳伶攝）

典禮中，學校向在114學年度全國高級中等學校學生農業類技藝競賽中表現亮眼的選手及指導老師表達祝賀。本次北港農工勇奪2座金手獎與2項優勝佳績，再度展現深厚的技職能量。同時，校方特別頒獎表揚傑出校友與長期奉獻的教職員工，感謝他們在各自領域及教育崗位上的貢獻與努力。

114學年度全國高級中等學校學生農業類技藝競賽，北港農工再創佳績，勇奪2座金手獎與2項。（圖／記者洪佳伶攝）

今年受表揚的三位傑出校友包括：畜牧獸醫科畢業、現任高興牧場及高興聯合新能源有限公司負責人蔡明志；機工科畢業、現任聚上汽車通運有限公司及佳隆運輸股份有限公司負責人吳季峯；以及農業機械科畢業、現任野耀國際貿易商行總經理陳志益。三位校友於各自領域表現優異，展現專業與社會責任，堪為全校師生典範。同日舉行的校友大會也廣邀歷屆校友返校同歡，現場洋溢溫馨熱絡的北農人情誼。

北港農工校慶暨運動大會頒獎表揚傑出校友。（圖／記者洪佳伶攝）

校長林孟郁表示，今年北港農工高三畢業生共有三分之一錄取國立科技大學，成果相當亮眼；學生參加乙級技術士檢定亦表現傑出，共有75人次通過檢定。此外，在114學年度全國高級中等學校學生農業類技藝競賽中，北港農工再創佳績，勇奪2座金手獎與2項優勝，其中農業機械科更包辦金手獎第二名及第四名，，表現相當出色，同時期盼本校選手在下週工業類科賽事中乘勝追擊，再創佳績。

北港農工校慶暨運動大會。校長林孟郁致詞。（圖／記者洪佳伶攝）

北港農工長期深耕技職教育，致力培育具備專業技能與實作能力的農工人才。學校持續強化教學設備、深化產業合作、推動多元課程與實作訓練，使學生在學期間即能累積職場能力。透過技術士檢定、技藝競賽及產學合作的制度化訓練，北港農工學生屢獲肯定，而各界校友的傑出表現，更再次證明學校辦學成果深受社會肯定。

北港農工校慶暨運動大會學生創意進場展現活力。（圖／記者洪佳伶攝）

北港農工校慶暨運動大會迎賓表演邀請南陽國小電音三太子開場。（圖／記者洪佳伶攝）