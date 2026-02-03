北港鎮公所公私攜手送暖善心接力 白米與關懷同步到位

▲北港鎮公所長期結合宗教團體與地方善心人士，持續推動弱勢關懷工作。歲末年終之際，在北港武德宮號召下，再度完成大規模白米捐贈行動。（記者蘇峯毅攝）

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】北港鎮公所長期結合宗教團體與地方善心人士，持續推動弱勢關懷工作。歲末年終之際，在北港武德宮號召下，再度完成大規模白米捐贈行動，協助低收入家庭減輕生活負擔，讓鄉親安心迎接新年。

北港鎮長蕭美文表示，近年來透過公私協力，持續整合各界資源投入社會救助。例如去年12月，天慈愛心功德會發放關懷金予94戶弱勢邊緣戶，總金額達28萬元；今年1月，北港牛墟經商的許姓善心人士亦捐贈125份生活物資，持續補強在地社會安全網。

本次白米發放活動，由武德宮捐贈10,000公斤白米，並結合善心人士共同響應，於農曆年前完成發放作業，讓301戶低收入家庭能在年節期間獲得穩定糧食來源。

另外，北港鎮衛生所今年再次與鎮公所跨機關合作，配合本次白米發放活動，同步辦理「115年免費胸部X光巡診活動暨新冠疫苗、流感疫苗施打」，邀集北港媽祖醫院團隊現場健檢，讓前來領取白米的民眾可同時接受健康檢查及疫苗接種，兼顧生活關懷與健康照護，提升整體服務效益，協助鄉親安心迎接2026好馬年。

北港鎮長蕭美文表示，公部門資源有限，唯有結合民間團體與地方力量，才能讓關懷服務更為周全。她特別感謝北港武德宮長年無私付出，善行義舉從未間斷，是地方社會最穩定、最溫暖的後盾。