北港鎮公所鎮政說明會 宣導防災避難

北港鎮公所持續推動「鎮政說明會暨防災避難宣導活動」，系列活動最終場於一一五年一月三十一日在親民廣場舉辦，透過走入社區方式，向鎮民說明重要建設成果，並結合防災教育與親子互動體驗，營造輕鬆、近距離的公共溝通平台，吸引不少家庭攜手參與。

現場安排多元內容，同時設置圖文並茂的政見展示區，向鎮民說明近年推動的重要建設與未來規劃，協助民眾更清楚掌握鎮政發展方向，強化施政透明度與公共參與。此外，北港鎮公所政風室亦結合活動辦理廉政宣導，於親民廣場設置「廉政知識補給站」，設計簡單有趣的互動小遊戲，將誠信、守法、反貪反賄選觀念融入生活情境。民眾完成遊戲即可兌換宣導品，在遊戲中自然認識廉政觀念，讓廉政轉化成貼近生活、人人都能理解的公共價值。

廣告 廣告

政風室表示，透過寓教於樂的方式，希望引導民眾從被動接受宣導轉為主動參與學習，進一步深化對政府廉能施政的認同與信賴。

北港鎮長蕭美文表示，鎮政說明會不僅是政策說明平台，更是凝聚民意、強化公共信任的重要管道，期盼透過走入社區、結合防災與多元宣導的方式，讓鎮民更了解鎮政發展成果。