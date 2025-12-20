北港鎮南陽國小歡慶127週年校慶 警分局設攤宣導社區安全

北港鎮南陽國小舉辦127週年校慶，警分局設攤宣導社區安全。（圖／記者洪佳伶翻攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】北港鎮南陽國小127週年校慶20日熱鬧登場，活動融合了趣味競賽、運動會、園遊會等多元形式，還有精彩的電音三太子表演和校友回娘家等節目，吸引了許多的師生、家長及社區居民參與，北港警分局結合活動設攤宣導社區安全。

在活動現場，北港警分局設立了宣導攤位，藉由有獎徵答、互動遊戲等方式，向師生及家長普及警政知識，內容涵蓋反毒、反詐騙、交通安全、婦幼安全等多項議題。宣導活動氣氛熱絡，大家在輕鬆的遊戲中學習如何提高安全意識，守護自己與他人的安全。

此次宣導活動的主題包括反毒宣導、預防詐騙、交通安全（如非號誌化路口的禮讓駕駛）、婦幼安全等。特別針對高薪工作詐騙，警分局提醒民眾要小心詐騙陷阱，避免上當。現場設有趣味問答和互動遊戲，學童和家長們踴躍參與，並在答題過程中獲得實用的生活安全知識。

北港警分局特別針對最近交通事故頻發的非號誌化路口進行專項宣導，提醒駕駛人群注意交通規則，並強調禮讓行人、維護交通秩序的重要性。

北港警分局呼籲，無論是家長、師生還是社區居民，都應持續關注並遵守交通安全規則，尤其是對非號誌化路口的禮讓駕駛與行人安全要提高警覺。警方表示，防範詐騙和反毒意識同樣重要，尤其要警惕不實的高薪職位及投資誘惑，避免成為詐騙的受害者。透過警方與社區的密切合作，大家能夠共同打造一個更加安全、和諧的社區環境。