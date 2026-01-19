北港鎮安宮修復動工 守護百年信仰與文化

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣縣定古蹟北港鎮安宮修復工程今(19)日正式動工，象徵這座見證北港信仰發展與移民歷史的百年廟宇，邁入系統性保存新階段。縣長張麗善表示，鎮安宮不只是地方信仰中心，更是承載世代記憶的重要文化資產，縣府將以「修舊如舊」為最高原則，結合專業修復技術與傳統匠藝，讓古蹟安全延壽、文化延續。

鎮安宮修復開工典禮由縣長張麗善主持，立法委員張嘉郡、丁學忠，副議長蔡咏鍀、縣議員、北港鎮長蕭美文、鎮代會主席黃美蘭及地方仕紳、信眾共同出席，為工程祈福。典禮中由縣長為廟門關正門，象徵修復工程正式啟動。修復團隊也於現場說明工程內容與保存理念，期盼在修復過程中，兼顧結構安全與歷史原貌，讓古蹟風華得以延續。

廣告 廣告

文化觀光處指出，北港鎮安宮又稱「三益境鎮安宮」，創建於清咸豐八年，光緒十一年正式建廟，歷經地方瘟疫、聚落發展與信仰演變，形成獨特的宗教文化脈絡。廟宇建築融合磚牆、擱檁式屋頂，並保存泥塑、剪黏、石雕與壁畫等多項傳統工藝，出自江清露、陳壽彝、葉金池等名匠之手，另有珍稀神轎與紙糊七王爺神像，堪稱北港宗教工藝的重要縮影。

張麗善指出，鎮安宮距上次整建已逾一甲子，長期受地震、風災及滲水影響，牆體、屋面、木構件與裝飾工藝皆出現劣化情形，若不即時修復，恐危及文物保存與公共安全。她感謝中央補助及地方廟方長期自籌經費的努力，讓工程得以順利推動，並強調北港為全縣無形文化資產保存者最密集地區，修復工程不只是修廟，更是守護匠藝、守住地方文化根基。

文觀處說明，本次修復工程內容涵蓋廟宇裝飾修復、屋面滲水改善、結構安全補強、通風、生物防治、消防設備更新及夜間照明規劃，工期為480日曆天，總經費2,240萬9,505元。未來完工後，鎮安宮將以更安全、完整的面貌迎接信眾與遊客，成為結合宗教信仰、文化教育與觀光發展的重要據點，持續為北港留下有生命力的信仰記憶。